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Actualitate· 1 min citire
Neymar exclude revenirea la naționala Braziliei: „Nu mai am chef”
Neymar
Neymar a pus capăt speculațiilor privind o eventuală revenire la echipa națională a Braziliei. Atacantul de 34 de ani a declarat că nu mai intenționează să îmbrace tricoul Seleção, considerând că și-a încheiat capitolul la prima reprezentativă.
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