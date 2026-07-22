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Trafic feroviar perturbat între staţiile Palas şi Constanţa. Mai multe cabluri au fost avariate accidental de utilaje

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat22 iul. 2026, 17:16
SursăRealitatea.Net

Circulația trenurilor între stațiile Palas și Constanța este perturbată miercuri după-amiază, după ce cabluri feroviare au fost avariate accidental de utilaje, mai multe garnituri înregistrând întârzieri.

Trenurile înregistrează întârzieri

”Din cauza unor cabluri feroviare avariate accidental de utilaje între staţiile Palas şi Constanţa, circulaţia trenurilor în zonă se desfăşoară la cale liberă, ceea ce determină întârzieri în circulaţie”, anunţ CFR Călători.

Au fost afectate trenurile IR 16085 Bucureşti Nord – Constanţa şi IR 1585 Bucureşti Nord – Constanţa, care au înregistrat întârzieri la sosirea în staţia Constanţa.

Şi alte trenuri CFR Călători care circulă pe ruta Bucureşti – Constanţa pot înregistra întârzieri până la restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă de către echipele de intervenţie ale administratorului infrastructurii feroviare – CNCF „CFR” SA, precizează compania.

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