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Trafic feroviar perturbat între staţiile Palas şi Constanţa. Mai multe cabluri au fost avariate accidental de utilaje
FOTO: Arhivă
Publicat22 iul. 2026, 17:16
SursăRealitatea.Net
Circulația trenurilor între stațiile Palas și Constanța este perturbată miercuri după-amiază, după ce cabluri feroviare au fost avariate accidental de utilaje, mai multe garnituri înregistrând întârzieri.
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