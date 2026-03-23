Cristian Radu scapă de arestul la domiciliu, dar nu revine la conducerea Primăriei Mangalia

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a scăpat de măsura arestului la domiciliu, în urma unei decizii luate de instanță, însă nu își va relua activitatea în cadrul administrației locale.

Decizia vine după o perioadă îndelungată în care edilul s-a aflat sub măsuri restrictive, inițial în arest preventiv, apoi în arest la domiciliu, în dosarul în care este judecat pentru fapte de corupție.

Chiar dacă a fost plasat sub control judiciar, Cristian Radu nu își poate relua funcția de primar, fiind în continuare suspendat din această calitate. Activitatea administrației locale din Mangalia rămâne astfel gestionată fără implicarea directă a edilului ales, ceea ce menține un climat de incertitudine la nivelul conducerii orașului.

Potrivit anchetatorilor, Cristian Radu este acuzat că, în perioada 2022–2025, ar fi primit sume importante de bani, de peste 600.000 de euro, în schimbul emiterii unor documente urbanistice și pentru favorizarea unor interese în administrația locală.

Dosarul se află în continuare pe rolul instanțelor, în faza de judecată, iar măsurile preventive pot fi modificate în funcție de evoluția procesului. În acest context, controlul judiciar reprezintă o măsură mai blândă, dar care vine cu restricții privind deplasarea și exercitarea unor atribuții.

Situația juridică a primarului suspendat continuă să influențeze administrația din Mangalia, în condițiile în care orașul este lipsit de conducerea directă a edilului ales, iar deciziile instanței rămân esențiale pentru evoluția cazului.