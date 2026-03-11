Ședință CSAT convocată de Nicușor Dan. Posibila desfășurare de avioane de luptă la baza Mihail Kogălniceanu, pe agenda discuțiilor

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat miercuri, de la ora 09:30, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care se desfășoară la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi se află mai multe subiecte legate de securitatea regională și evoluțiile geopolitice recente. Printre acestea se numără analiza situației din Orientul Mijlociu și implicațiile pentru România.

Membrii Consiliului discută și evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România, în contextul tensiunilor regionale care pot influența stabilitatea energetică.

Un alt punct important de pe agenda reuniunii îl reprezintă analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare ale aliaților. Subiectul apare în contextul informațiilor potrivit cărora Statele Unite analizează posibilitatea trimiterii de avioane de luptă și trupe la baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

Autoritățile române analizează în cadrul CSAT implicațiile unei astfel de decizii pentru securitatea națională și pentru cooperarea în cadrul NATO.