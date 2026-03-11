Fiul ultimului șah al Iranului, mesaj către popor
Fiul ultimului șah al Iranului, mesaj către popor
Fiul ultimului șah al Iranului lansează un apel crucial către poporul său. Reza Pahlavi a transmis armatei și forțelor de ordine de la Teheran că se confruntă cu ultima șansă de a se răscula împotriva regimului islamic și de a se alătura oamenilor de rând.
Mesajul fiului fostului șah
De asemenea, prințul moștenitor aflat în exil a cerut poporului iranian să-și asigure provizii și să rămână în case, până când va primi apelul său final.
„Suntem într-un punct decisiv al luptei noastre finale. Vă îndemn să vă asigurați provizii esențiale, pe cât de repede posibil, și, pentru siguranța voastră, să vă retrageți de pe străzi și să rămâneți în casele voastre. Continuați greva și nu mergeți la muncă. Continuați-vă scandările nocturne ca să vă arătați unitatea. Către armată și forțele de ordine: asta e ultima voastră șansă să scăpați de forțele opresive și să vă alăturați poporului vostru. Așteptați apelul meu final.”, a transmis Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului.
Citește și:
- 12:55 - 36 de ani de la adoptarea Proclamației de la Timișoara
- 12:45 - Nicușor Dan, anunț de ultim moment după ședința CSAT
- 12:36 - Parlamentul, convocat după CSAT. România decide dacă va permite SUA să disloce avioane militare la baza Mihail Kogălniceanu
- 12:29 - Ședință CSAT convocată de Nicușor Dan. Posibila desfășurare de avioane de luptă la baza Mihail Kogălniceanu, pe agenda discuțiilor
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News