Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, eliberat din arest preventiv. Instanța a decis arest la domiciliu

Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost eliberat din arest preventiv, după ce judecătorii Curții de Apel Constanța au decis înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu. Decizia instanței este definitivă.

Cristian Radu fusese arestat preventiv la sfârșitul lunii august 2025, într-un dosar instrumentat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în care este acuzat de luare de mită, spălare de bani și alte infracțiuni de corupție.

Potrivit anchetatorilor, edilul ar fi pretins și primit, direct sau prin intermediari, sume totale de peste 600.000 de euro pentru a facilita obținerea unor documente urbanistice sau pentru a favoriza anumite activități comerciale în Mangalia și în stațiunile din sudul litoralului.

După aproape șapte luni petrecute în arest preventiv, Curtea de Apel Constanța a admis contestația formulată de Cristian Radu și a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu. Pe durata acestei măsuri, el nu are voie să părăsească locuința fără permisiunea instanței.

Cristian Radu a fost trimis în judecată de DNA, iar procesul în care este acuzat de fapte de corupție se află în continuare pe rolul instanței. Până la pronunțarea unei decizii definitive, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.