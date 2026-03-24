Peste 1.300 de angajați din Constanța, în pragul șomajului după reforma administrației

Peste 1.300 de angajați din administrația publică din județul Constanța urmează să fie disponibilizați, ca urmare a aplicării Ordonanței de Urgență nr. 7/2026 privind reforma administrației publice. Decizia vine în contextul unei reorganizări ample a aparatului administrativ, impusă la nivel național, cu scopul declarat de reducere a cheltuielilor și creștere a eficienței instituțiilor publice.

Situația a fost analizată într-o ședință de lucru organizată la Palatul Administrativ din Constanța, convocată de prefectul județului, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, ai finanțelor și responsabili din domeniul resurselor umane din unitățile administrativ-teritoriale. În cadrul întâlnirii au fost stabilite direcțiile concrete de aplicare a noilor prevederi legale.

Conform datelor prezentate, reducerea de personal este una semnificativă. Numărul maxim de posturi din aparatul de specialitate al primăriilor și al Consiliului Județean Constanța va scădea de la 3.858 de posturi în 2025 la 2.706 în 2026. Dacă sunt incluse și structurile conexe – precum poliția locală, serviciile de evidență a populației sau compartimentele de implementare a proiectelor europene – totalul posturilor va coborî de la 5.344 la 4.022.

Reorganizarea trebuie finalizată până cel târziu la 1 iulie 2026, iar autoritățile locale au obligația ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea noilor limite de personal, să adopte hotărârile de consiliu privind noile organigrame. Acestea trebuie să fie însoțite de note justificative detaliate, care să explice opțiunea aleasă și impactul financiar al măsurilor.

Pentru implementarea reformei, administrațiile locale au la dispoziție trei variante: reducerea numărului de posturi, diminuarea proporțională a întregii structuri de personal sau reducerea cheltuielilor de personal până la finalul anului 2026, cu obligația de ajustare completă începând din 2027.

Impactul social este unul major, în condițiile în care disponibilizările afectează peste o treime din personalul actual din administrația locală. În același timp, există temeri că reducerea drastică a personalului ar putea afecta capacitatea instituțiilor de a furniza servicii publice la același nivel, în special în domenii esențiale precum gestionarea proiectelor europene sau relația directă cu cetățenii.

Ordonanța privind reforma administrației publice face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri adoptate de Guvern pentru reducerea aparatului bugetar și optimizarea cheltuielilor publice, într-un context economic dificil.