Scandal la licitațiile pentru plajele din Năvodari. Operatorii acuză „oferte iepuraș” și jocuri de culise

Licitațiile pentru subsectoarele de plajă din Năvodari – Mamaia Nord au generat tensiuni puternice între operatorii din turism, care acuză posibile practici menite să influențeze rezultatele procedurii. Mai mulți participanți susțin că în competiție ar fi fost introduse firme „iepuraș”, menite să ridice artificial ofertele sau să influențeze punctajele.

Procedura de atribuire a sectoarelor de plajă este organizată de Administrația Națională „Apele Române” (ANAR), instituția responsabilă de administrarea plajelor, considerate bun public al statului. Prin aceste licitații sunt stabilite firmele care vor administra porțiuni de plajă, vor amplasa șezlonguri și vor furniza servicii turistice în sezonul estival.

Operatorii din domeniu susțin însă că modul de organizare al procedurii ar putea crea dezechilibre în competiție. Potrivit acestora, unele grupuri ar intra în licitații cu mai multe firme pentru a influența rezultatele sau pentru a reduce șansele concurenților care au deja investiții pe plajă.

Un operator participant la procedură a declarat că sistemul de punctaj favorizează ofertele financiare foarte mari, în detrimentul experienței sau al investițiilor existente. În unele cazuri, s-ar fi ajuns la oferte care depășesc chiar și un milion de euro pentru un subsector de plajă, ceea ce ridică semne de întrebare privind sustenabilitatea economică a acestor oferte.

În acest context, operatorii vorbesc despre apariția așa-numitelor „oferte iepuraș”, o strategie prin care unele firme ar licita sume foarte mari pentru a influența punctajul total sau pentru a modifica dinamica competiției.

Autoritățile susțin însă că procedura este în curs și că eventualele nereguli vor fi sancționate conform legii. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că operatorii care câștigă licitațiile și ulterior se retrag riscă sancțiuni, inclusiv interdicția de a participa la licitații pentru plaje timp de trei ani și plata chiriei pentru un an.

Licitațiile pentru plajele din Năvodari au atras un interes foarte mare din partea mediului de afaceri, fiind depuse peste 300 de oferte pentru 58 de subsectoare de plajă, un nivel record de participare care a generat atât competiție intensă, cât și contestări ale procedurii.

În perioada următoare, operatorii din turism urmăresc cu atenție rezultatul licitațiilor, considerând că modul în care vor fi atribuite plajele ar putea influența direct serviciile turistice și prețurile practicate pe litoral în sezonul estival.