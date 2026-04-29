Gest cutremurător al lui Ionel Ganea după tragedie: cum a transformat pierderea fiului într-o cauză pentru alți copii

Fostul internațional Ionel Ganea a vorbit deschis despre una dintre cele mai grele încercări din viața sa, după accidentul în care și-a pierdut fiul în vârstă de doar doi ani. Din această tragedie s-a născut însă și un proiect dedicat ajutorării altor copii.

În această vară va avea loc a doua ediție a evenimentului caritabil „In Memoriam Ioan Alexandru Ganea”, organizat de Asociația Alexandru Ganea, unde sunt așteptate nume importante din fotbalul românesc.

Într-un mesaj emoționant, fostul atacant a descris impactul devastator al pierderii și modul în care această experiență i-a schimbat complet viața.

„Sunt momente pe care nu le poți explica, doar le trăiești și te transformă pentru totdeauna. Sunt Ionel Ganea și, înainte de orice, sunt tatăl lui Alexandru”, și-a început acesta mărturisirea.

El a povestit cum, într-o clipă, viața familiei sale s-a schimbat radical, lăsând în urmă o durere profundă și un gol imposibil de umplut. „Un accident, o luptă, speranță… și apoi o liniște pe care niciun părinte nu ar trebui să o cunoască”, a transmis Ganea.

Împreună cu soția sa, Monica, a încercat să găsească un sens în mijlocul suferinței, iar astfel a apărut ideea înființării unei asociații în memoria fiului lor.

„Dacă nu mai putem face nimic pentru copilul nostru, putem face ceva pentru alții. Așa s-a născut această asociație. Nu din putere, ci din durere. Din iubirea pentru Alexandru”, a explicat fostul fotbalist.

Scopul inițiativei este de a sprijini alți copii aflați în nevoie și de a transforma pierderea într-un gest de solidaritate. „Vrem ca numele lui să însemne mai mult decât o tragedie. Să continue prin fiecare copil ajutat, prin fiecare zâmbet adus înapoi”, a mai spus Ganea.

Prima ediție a evenimentului caritabil a avut loc în decembrie 2025, marcând începutul unui demers care își propune să ducă mai departe memoria micuțului Alexandru prin fapte bune și implicare.