Presa italiană îl elogiază pe Chivu după revenirea spectaculoasă a lui Inter în fața celor de la Como

Inter Milano a obținut o victorie spectaculoasă, scor 3-2, în fața celor de la Como, iar prestația echipei a fost analizată pe larg în presa italiană.

Antrenorul Cristi Chivu a fost remarcat pentru modul în care a gestionat partida, mai ales pentru deciziile luate în repriza secundă, care au contribuit decisiv la întoarcerea rezultatului.

Publicațiile din Italia au evidențiat capacitatea tehnicianului român de a schimba dinamica jocului, chiar și în momentele dificile. În cronici s-a subliniat faptul că intervențiile sale de pe bancă au oferit echipei un plus de energie și eficiență în atac.

Introducerea unor jucători precum Denzel Dumfries și Petar Sučić a adus mai multă viteză și verticalitate în jocul lui Inter, contribuind la crearea unor faze decisive.

Jurnaliștii italieni au remarcat că schimbările inspirate făcute de Chivu au fost elementul cheie care a înclinat balanța în favoarea echipei sale, confirmând impactul important al antrenorului român asupra rezultatului final.