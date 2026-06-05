Cristi Chivu, mesaj înainte de Cupa Mondială: echipa surpriză pe care o vede periculoasă

Cupa Mondială din acest an se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie, și marchează o premieră importantă: participarea a 48 de echipe naționale la turneul final.

În acest context, Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a vorbit despre selecționatele pe care le vede cu șanse reale la trofeu, dar și despre o posibilă echipă surpriză a competiției.

Tehnicianul român a indicat drept principale favorite formațiile Spania, Franța și Argentina, însă a atras atenția și asupra unei naționale pe care o consideră capabilă să producă surpriza turneului.

„Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina, dar fiți atenți la Maroc, va fi o surpriză”, a declarat Cristi Chivu într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport.