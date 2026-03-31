Cristian Radu cere revenirea la Primăria Mangalia. DNA solicită menținerea arestului la domiciliu și brățară electronică

Primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, s-a prezentat astăzi, 31 martie 2026, la Curtea de Apel Constanța, unde a cerut să revină în funcția de edil.

Cauza este analizată de un complet de judecată format din magistratele Alina Crasovski și Andrea Ianca, iar din partea Direcției Naționale Anticorupție participă procurorul de ședință Nadia Zlate. Cristian Radu este apărat de avocatul Mihail Udroiu, fost judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, alături de avocatul Dorel Herinean.

Procurorii DNA au solicitat menținerea măsurii arestului la domiciliu și a interdicției de a comunica cu o persoană din dosar. În același timp, în eventualitatea înlocuirii acestei măsuri cu controlul judiciar, DNA cere ca edilul să fie obligat să poarte o brățară electronică de supraveghere, pentru a nu părăsi țara.

De partea cealaltă, apărarea a cerut admiterea contestației și ridicarea interdicției de a reveni la conducerea Primăriei Mangalia. Avocatul Mihail Udroiu a susținut în fața instanței că nu există riscuri privind părăsirea țării sau influențarea martorilor, subliniind necesitatea desfășurării corecte a procesului.

La rândul său, Cristian Radu a declarat că își dorește aflarea adevărului în acest dosar și că nu are intenția de a se sustrage sau de a influența ancheta.

Decizia Curții de Apel Constanța este așteptată și va stabili dacă acesta poate reveni în funcție sau dacă măsurile restrictive vor fi menținute.