Edi Iordănescu contraatacă în disputa cu Răzvan Burleanu: „Și Federația putea să mă păstreze”

Edi Iordănescu a revenit cu precizări legate de despărțirea de echipa națională după EURO 2024, turneu în care România a ajuns până în optimile de finală, una dintre cele mai bune performanțe din ultimele decenii.

Fostul selecționer a reacționat la afirmațiile venite din zona conducerii FRF, inclusiv de la Răzvan Burleanu, conform cărora el ar fi fost cel care a ales să nu își continue mandatul.

„Și Federația putea să mă țină”

Iordănescu susține că situația este mai complexă decât a fost prezentată public și că și Federația ar fi avut la rândul ei opțiunea de a continua colaborarea. „Este o afirmație foarte justă, dar incompletă. Și Federația a avut posibilitatea să mă țină în continuare. De ce n-a făcut-o?

De ce n-a reușit să găsească o cale, să creeze puntea necesară pentru continuitate? Cu președintele Federației am avut o relație deosebită, profesională, umană, a existat comunicare, am avut tot suportul cât am fost acolo, s-a purtat ultraprofesionist cu mine, îi sunt recunoscător din toate punctele de vedere.

Dar e incompletă afirmația. A spus chiar domnia sa că a fost cea mai bună performanță a echipei naționale din ultimii 24 de ani. Și atunci probabil că trebuia să găsească mijloacele necesare ca să continuăm. Nu s-a întâmplat.

În final, decizia de a nu continua a fost a mea, da, dar nu am găsit calea. Eu am dorit niște lucruri, Federația a văzut într-un fel, eu în alt fel și nu am ajuns la un consens”, a declarat acesta.

Fostul selecționer a subliniat că despărțirea a venit în urma unor diferențe de viziune, deși relația cu conducerea FRF a rămas una corectă și profesională.