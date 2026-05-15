Călin Georgescu: Poporul trebuie să beneficieze de resursele țării. Suveranitatea nu se pierde doar politic, ci și economic

Călin Georgescu dezvăluie ce trebuie să facă România ca să devină independentă economic. Acesta susține că pentru a obține acest lucru, toate resursele țării trebuie să intre în proprietatea națiunii, iar beneficiarul acestora să fie poporul român.

„Suveranitatea nu se pierde doar politic. Se pierde economic, atunci când tu nu îți mai poți administra propriile bogății. De altfel, patriotismul economic pentru cei care au urechi să audă, înseamnă să-ți administrezi singur și să-ți întreții singur economia țării.

Și atunci, am o precizare importantă. Ce înseamnă țară liberă? Ca să fie clar pentru toată lumea. Înseamnă să îți produci să-ți formezi singur legile pe care le respecți și care te ghidează. Doi. Să ai o justiție proprie, și independentă, și trei, e foarte simplu. O democrație participativă care înseamnă că te autoadministrezi singur. Astea sunt unu, doi, trei.

Ce înseamnă ca o țară să fie liberă? Dacă nu se înțelege acest aspect, tu nu ai cum să administrezi exact ce v-am spus decât proprietatea altora.

Și poți să merg puțin mai departe să vă spun ce înseamnă suveranitate economică, suveranitate economică înseamnă că toate resursele țării tale toate bunurile strategice devin proprietatea națiunii. Și sunt controlate democratic.

Nici în comunism, nici în capitalism poporul nu a fost suveran. Eu când am spus naționalizarea resurselor am spus că ele intră în proprietatea poporului român care beneficiază de ele.”, a declarat Călin Georgescu.