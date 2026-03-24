PSD pregătește ieșirea de la guvernare. Coaliția cu Bolojan, în prag de ruptură

Partidul Social Democrat ia în calcul retragerea din actuala coaliție de guvernare, iar o decizie finală ar putea fi anunțată după o consultare internă programată în jurul datei de 20 aprilie, potrivit unor surse politice.

Semnalele de ruptură sunt deja evidente: ședința coaliției nu a mai avut loc, iar comunicarea politică dintre parteneri este practic suspendată. În perioada următoare, deciziile guvernamentale ar urma să fie lăsate exclusiv în sarcina premierului Ilie Bolojan și a miniștrilor, fără consultări reale între liderii partidelor.

PSD exclude varianta Bolojan premier

Social-democrații transmit clar că nu mai iau în calcul continuarea guvernării în actuala formulă. Principala condiție pentru o eventuală reconstrucție a coaliției este schimbarea premierului Ilie Bolojan.

În acest context, PSD analizează mai multe scenarii:

refacerea coaliției cu PNL și UDMR (posibil și USR), dar fără Bolojan în fruntea Guvernului;

trecerea în opoziție, dacă în PNL se consolidează tabăra favorabilă actualului premier;

alte formule politice, inclusiv variante discutate informal la nivel local.

Tensiuni acumulate în coaliție

Criza politică vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari în interiorul guvernării. Liderii PSD au criticat în ultima perioadă modul în care sunt gestionate măsurile economice, criza energetică și lipsa de transparență în unele programe guvernamentale.

Ce urmează

Decizia finală privind ieșirea de la guvernare va fi luată după consultarea internă a partidului, la care vor participa mii de membri PSD.

Dacă retragerea se confirmă, România ar putea intra într-o nouă criză politică majoră, cu efecte directe asupra stabilității guvernamentale și a direcției economice în perioada următoare.