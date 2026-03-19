Protest spontan la Șantierul Naval Mangalia. Angajații nu și-au primit salariile de trei luni

Tensiuni majore la Șantierul Naval din Mangalia, unde zeci de angajați au declanșat un protest spontan, nemulțumiți că nu și-au primit salariile de luni de zile. Oamenii spun că au ajuns într-o situație limită, fără resurse pentru traiul zilnic, după ce plata drepturilor salariale a fost întârziată repetat.

Protestul a izbucnit în incinta șantierului, muncitorii cerând explicații și soluții urgente din partea conducerii. Lipsa unui răspuns concret și întârzierile constante au dus la escaladarea nemulțumirilor, iar angajații avertizează că acțiunile de protest ar putea continua.

Situația este cu atât mai gravă cu cât vorbim despre unul dintre cele mai importante obiective industriale din România, unde mii de locuri de muncă depind de stabilitatea economică a companiei.

Context:

Problemele de la Șantierul Naval Mangalia vin pe fondul dificultăților financiare și al procedurii de insolvență în care se află compania. În ultimele luni, angajații au reclamat în repetate rânduri întârzieri salariale, unele depășind două sau chiar trei luni, iar sindicatele au avertizat că lipsa intervenției rapide poate duce la blocaje majore în activitate.