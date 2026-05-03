Cristoiu, val de ironii la adresa manifestațiilor pentru Bolojan: „Patria este în primejdie!”
Ion Cristoiu
Val de ironii din partea lui Ion Cristoiu la adresa susținătorilor lui Bolojan. Analistul Realitatea PLUS se întreabă sarcastic dacă liderii europeni vor fi și ei prezenți la manifestațiile din Piața Victoriei pentru a-l apăra pe premier. Asta după ce mai mulți jurnaliști și influenceri au avertizat că, fără Bolojan, dispare democrația din România, conform Realitatea PLUS.
„Dacă citești sloganul, lozincile care definesc această chemare...nu știu, deși e duminică dimineață, nu știu, simt nevoia să te înfiori. Patria este în primejdie, deci: manifest pentru democrație. Problema este, având în vedere că potrivit autorilor manifestului, România este și ea amenințată de un asemenea pericol, normal ar fi ca diseară, în Piața Victoriei, să fie Macron, Merz și Tusk și să îl apere pe Ilie Bolojan de această moțiune de cenzură, să rămână Ilie Bolojan premier, pentru că vorba lui CTP, dacă nu mai e premier, gata, România dispare de pe harta lumii”, a transmis Cristoiu.
