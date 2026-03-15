Alexandra Păcuraru, mesaj de pace și comuniune între etnii la cina tradițională de Iftar organizată la Constanța

Comunitatea turcă din Dobrogea a organizat sâmbătă, 15 martie, la Constanța, cina tradițională de Iftar, eveniment specific lunii Ramadan, care a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, lideri ai comunităților etnice și invitați din mediul politic și administrativ.

Evenimentul a fost organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Turci din Dobrogea, invitația fiind adresată de Ömer Karahasanoğlu, președintele organizației.

Invitatul special al serii a fost Süleyman Soylu, președintele Comisiei pentru Afaceri Interne din Marea Adunare Națională a Turciei și deputat de Istanbul.

La eveniment au participat membri ai comunității turce și tătare din Dobrogea, oameni de afaceri, dar și reprezentanți ai administrației și ai mediului politic din România. Printre cei invitați s-au numărat Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR Dobrogea, Iancu Naciadis, vicepreședinte al Consiliul Județean Tulcea, precum și Alin Luchian, secretar județean al filialei AUR Constanța.

Cina de Iftar, momentul în care credincioșii musulmani întrerup postul zilnic din timpul Ramadanului, a fost și un prilej de apropiere între comunități și culturi diferite. În acest context, prezența Alexandrei Păcuraru a evidențiat importanța dialogului și a respectului reciproc între etnii, într-o regiune în care conviețuirea dintre comunități diferite a devenit, de-a lungul timpului, o marcă a identității Dobrogei.

Participarea sa a pus accent pe ideea de pace și echilibru între comunități, într-un moment simbolic al solidarității și al întâlnirii dintre oameni, tradiții și credințe. Evenimentul a reconfirmat rolul Dobrogei ca spațiu al conviețuirii armonioase între etnii, unde diversitatea culturală este privită ca o resursă și o punte de legătură între oameni.

Atmosfera serii a fost una de deschidere și respect reciproc, participanții discutând despre importanța cooperării dintre comunități și despre rolul dialogului în menținerea unui climat de stabilitate și înțelegere în societate.