Tânără de 21 de ani, decedată după un accident pe DN 38, în județul Constanța

O tânără în vârstă de 21 de ani a murit la spital, la câteva ore după ce a fost implicată într-un grav accident rutier produs pe DN 38, între localitățile Amzacea și Topraisar, din județul Constanța.

Evenimentul a avut loc pe sensul de mers dinspre Amzacea către Comana.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, tânăra conducea un autoturism pe DN 38, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un copac aflat pe marginea drumului. Impactul a fost unul extrem de puternic, iar victima a suferit răni grave.

La fața locului au intervenit echipajele de urgență, iar tânăra a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, aceasta a decedat câteva ore mai târziu.

Advertising

Conform unor informații de la fața locului, acul kilometrajului autoturismului s-ar fi oprit la aproximativ 130 km/h, însă împrejurările exacte ale producerii accidentului urmează să fie stabilite de anchetatori.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările pentru a determina cauzele care au dus la producerea tragediei.