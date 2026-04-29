Doi bărbați, agresați pe o stradă din Constanța. Poliția îi caută pe atacatori

Doi bărbați au fost agresați, miercuri după-amiază, pe o stradă din municipiul Constanța, de doi indivizi care ar fi coborât dintr-un autoturism.

Incidentul a avut loc pe strada Theodor Burada, iar una dintre victime a fost transportată la spital după ce a suferit tăieturi.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii Secției 3 au fost sesizați în jurul orei 17:45 cu privire la faptul că doi bărbați fuseseră atacați, iar unul dintre ei sângera. Din primele verificări efectuate la fața locului, anchetatorii au stabilit că victimele se aflau pe jos, pe strada Theodor Burada, în momentul în care dintr-o mașină au coborât alți doi bărbați.

Aceștia i-ar fi agresat fizic pe cei doi, după care au părăsit zona cu același autoturism. Persoana care prezenta răni a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior a fost transportată la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Advertising

Polițiștii au demarat verificări pentru identificarea și prinderea agresorilor implicați în incident. Totodată, cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs agresiunea și pentru clarificarea motivelor care au dus la atac.