Bunuri susceptibile a fi contrafăcute, descoperite în autocare pe ruta Turcia–România

Polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Mangalia au descoperit 300 de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, în timpul unor controale efectuate pe DN 39.

Acțiunea a avut loc în data de 29 aprilie 2026, în timp ce oamenii legii se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Potrivit Gărzii de Coastă, polițiștii de frontieră au verificat două autocare care efectuau transport regulat de persoane pe ruta Turcia–România. În urma controlului, în mijloacele de transport au fost găsite articole vestimentare, produse de marochinărie și parfumuri care purtau însemnele unor mărci cunoscute. Bunurile se aflau în posesia a doi cetățeni români.

Autoritățile au stabilit că persoanele în cauză nu dețineau documente de proveniență pentru produsele transportate și nici acordul titularilor de marcă pentru punerea acestora în circulație. Din acest motiv, bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Valoarea totală a produselor este estimată la aproximativ 190.000 de lei, în situația în care acestea ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă. Polițiștii de frontieră continuă verificările pentru stabilirea întregii situații de fapt.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.