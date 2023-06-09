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Accident grav pe bulevardul Tomis. Patru victime dintre care una încarcerată
9 iun. 2023, 12:27
Accident grav pe bulevardul Tomis. Patru victime dintre care una încarcerată
Articol scris de Scris de Realitatea de Constanta
Două autoturisme în care se aflau patru persoane au fost implicate într-un accident la intersecția bulevardului Tomis cu strada Badea Cârțan, în municipiul Constanța. Din primele informații o persoană este încarcerată.
Două autoturisme în care se aflau patru persoane au fost implicate într-un accident la intersecția bulevardului Tomis cu strada Badea Cârțan, în municipiul Constanța. Din primele informații o persoană este încarcerată.
În sprijinul victimelor intervin salvatorii cu descarcerarea, echipaje SMURD și SAJ.
Persoana încarceratp a fosf extrasp și predată echipajului SAJ
"Trei persoane au fost transpoertate la spital, o femeie cu traumatism roracic și de membre, un bărbat cu traumatism toracic, și unbărbat cu traumatism cranio-cerebral,"transmite SAJ Constanta,
Sursa: Realitatea de Constanta
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