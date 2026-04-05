Rogobete, acuzații dure despre achiziția de vaccinuri Pfizer: „Incompetență sau slugărnicie”

Sursă: realitatea.net

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat acuzații serioase la adresa guvernului condus de Florin Cîțu, în legătură cu achiziția de vaccinuri Pfizer din mai 2021. Acesta susține că decizia de a contracta 39 de milioane de doze nu a avut o justificare reală din punct de vedere medical sau al sănătății publice.

„Cantitatea de 39 de milioane de doze nu are niciun fundament medical sau din punctul de vedere al sănătății publice de la acel moment. Este evident asta”, a declarat Rogobete, adăugând că achiziția s-ar fi făcut din „incompetență sau slugărnicie”. Întrebat la cine se referă, ministrul a răspuns: „Față de cei care au făcut contractul-cadru mare. Probabil că da. Este doar părerea mea”.

Cum s-a ajuns la contract: mecanismul „aprobării tacite”

Ministrul a explicat că oferta pentru un nou contract a fost trimisă României în mai 2021, iar autoritățile aveau termen până pe 17 mai să o accepte sau să o respingă. În lipsa unui răspuns, contractul ar fi fost considerat aprobat automat.

„Comisia Europeană și compania trimiteau, concret, au trimis în mai 2021 oferta pentru un nou contract. Adică, al treilea contract. Cu o cantitate de 39 de milioane de doze. România a avut termen până în 17 mai 2021 să spună da sau nu. România a ales să nu spună nimic. Drept dovadă s-a considerat aprobare tacită și s-a activat contractul”, a explicat Rogobete pentru presă.

Acesta a amintit și de tensiunile din guvern la acel moment, spunând că decizia a generat conflicte interne și chiar demisii. În ceea ce privește eventualele responsabilități legale, ministrul a precizat că există deja un dosar în lucru la DNA.

„Este deja un dosar în curs la DNA, inclusiv săptămâna trecută am transmis un nou set de documente care a fost solicitat. Să știți că au fost cerute și anul trecut și periodic au fost cerute noi documente și noi înscrisuri, ceea ce mă face să înțeleg că dosarul nu este închis într-un sertar ci se lucrează la el”, a spus acesta.