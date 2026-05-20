Vandalism pe faleza din Ovidiu. Patru tinere au făcut scrum un bungalou VIDEO

Un act de o inconștiență extremă a șocat comunitatea din Ovidiu, după ce un bungalou amplasat pe faleza orașului a fost mistuit de flăcări. Suspectate de provocarea incendiului sunt patru tinere care au fost deja identificate.

Autoritățile locale au reacționat dur, condamnând ferm un gest care nu doar că a distrus un bun public, dar a pus în pericol vieți omenești.

Inconștiență la indigo: Distracția care a fost la un pas de tragedie

Reprezentanții Primăriei Ovidiu au taxat dur incidentul, subliniind că fapta depășește granițele unui simplu act de vandalism și reprezintă un real pericol public. Un incendiu de o asemenea amploare, lăsat nesupravegheat, se putea transforma oricând într-o dramă cu victime omenești.

„Un astfel de gest este complet inacceptabil. Nu vorbim doar despre pagube financiare și distrugerea unui bun material, ci despre afectarea imaginii unui oraș care merită respectat. Cel mai grav este că aceste tinere și-au pus propria viață în pericol, dar și pe a celor din jur”, au transmis autoritățile locale.

„Libertatea nu înseamnă lipsă de consecințe”

Oficialii au lansat un manifest pentru responsabilitate civică și educație, amintind că actele de teribilism nu pot fi justificate sub paravanul distracției. Mesajul transmis publicului, în special tinerilor și părinților, este unul ferm: fiecare acțiune are repercusiuni, iar respectul față de spațiul public este obligatoriu.

Big Brother de Ovidiu: Peste 400 de camere video și pază permanentă

Planul tinerelor de a scăpa nepedepsite a fost rapid zădărnicit de tehnologie. Primăria Ovidiu a reamintit că orașul este monitorizat la secundă. Prin intermediul firmei proprii de pază, Ovi Protect , și a unui sistem masiv format din peste 400 de camere de supraveghere, făptașele au fost imediat surprinse în imagini.

Autoritățile au avertizat că monitorizarea video este permanentă, iar oricine alege să comită fapte antisociale în Ovidiu va fi identificat rapid și tras la răspundere directă în fața legii.