Analiză Daniel Udrescu: Cum CCR a nedreptățit magistrații

Expertiza actuarială dezvăluie impunerea suplimentară ascunsă a CAS Principiul contributivității, consacrat expres în Legea nr. 360/2023, impune ca prestațiile de asigurări sociale să reflecte direct nivelul și durata contribuțiilor plătite. Contribuția la asigurările sociale nu este un impozit general, ci o primă de asigurare obligatorie, plătită în temeiul unui raport juridic distinct, în considerarea unui drept viitor determinat.

Pensia rezultată din acest raport are natura unei indemnizații de asigurări sociale, adică a unei contraprestații pentru contribuțiile achitate de-a lungul carierei, nu a unui venit nou, autonom, care să justifice o nouă impunere fiscală asupra aceleiași baze economice.

Calificarea pensiei ca venit impozabil, după ce salariul din care s-au reținut contribuțiile a fost deja impozitat, generează o dublă impunere economică, odată în faza acumulării, prin CAS și impozit pe venit, și a doua oară în faza plății indemnizației. Din perspectiva teoriei fiscale și a protecției proprietății, această practică ridică problema proporționalității și a sarcinii individuale excesive, în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, care asimilează drepturile de pensie unui drept de proprietate. Orice diminuare a valorii reale a pensiei, fie prin inflație necompensată, fie prin dobândă necompensată, fie prin introducerea unor noi sarcini fiscale, trebuie să fie justificată, proporțională și să nu golească de conținut dreptul câștigat.

Verific sursele publice relevante pentru decizia CCR și pachetul legislativ ca să formulez mai precis.



În acest articol, încălcarea principală produsă prin reforma Bolojan validată de CCR este transformarea CAS din contribuție de asigurări sociale în impozit mascat. Punctul de atac nu este doar reducerea pensiei magistraților, ci ruptura dintre contribuția plătită integral și prestația plafonată ulterior.



Normele încălcate sunt, în primul rând, art. 47 alin. (2) din Constituție, privind dreptul la pensie, art. 44 privind protecția proprietății, art. 56 alin. (2) privind justa așezare a sarcinilor fiscale, art. 1 alin. (5) privind securitatea juridică și art. 16 privind egalitatea în fața legii. Dacă magistratul plătește CAS la întreaga indemnizație brută, dar pensia este plafonată la 70% din ultimul net, atunci o parte din contribuție nu mai generează drepturi proporționale. Acea parte încetează să mai fie contribuție și devine prelevare fiscală fără contraprestație.



La nivel CEDO, sunt afectate art. 1 din Protocolul nr. 1, pentru că pensia și drepturile contributive sunt bunuri patrimoniale, și art. 6 CEDO, dacă instanța refuză analiza reală a prejudiciului prin expertiză actuarială. Problema este sarcina individuală excesivă: statul reține contribuții integrale, plafonează prestația, impozitează pensia și lasă inflația să erodeze valoarea reală.



La nivel UE, intră în discuție art. 17 din Carta drepturilor fundamentale, art. 20 și 21 privind egalitatea și nediscriminarea, art. 47 privind protecția jurisdicțională efectivă și principiile securității juridice, încrederii legitime și proporționalității. În plus, art. 19 TUE devine relevant pentru magistrați, deoarece diminuarea substanțială a garanțiilor financiare poate afecta independența justiției.



Concret, reforma menționată a fost prezentată public ca stabilind pensia la 55% din media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, cu plafon de 70% din ultima indemnizație netă, iar CCR a respins pe 18 februarie 2026 sesizarea ÎCCJ și a declarat legea constituțională. Legea nr. 360/2023 definește sistemul public de pensii ca sistem de asigurări sociale și leagă stagiul, punctajul și drepturile de contribuțiile declarate și plătite.



CCR a nedreptățit magistrații pentru că a validat formal o lege care rupe sinalagma contributivă. A privit pensia ca beneficiu bugetar ajustabil politic, nu ca drept patrimonial rezultat din contribuții. Prin aceasta a permis o dublă diminuare: confiscarea diferenței dintre contribuția reală și pensia plafonată, apoi impozitarea pensiei deja diminuate. Avem încălcarea contributivității, protecției proprietății, proporționalității, încrederii legitime și independenței justiției.