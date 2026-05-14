Dan Dungaciu: „Tensiunile se vor prelungi și în guvernarea viitoare!”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 14 mai 2026, 07:20

Următoarea guvernare va merge mai departe cu tensiuni cu tot. Sunt declarațiile făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS de analistul politic, Dan Dungaciu. Potrivit acestuia va fi foarte greu ca țara să revină la normal într-un timp scurt.

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