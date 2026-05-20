Scut total în jurul șefului Vămilor după reținerea acestuia într-un mega scandal de corupție. Cine refuză să ia măsuri

Se face scut total în jurul șefului Vămilor după reținerea acestuia într-un mega scandal de corupție. După Ilie Bolojan, care i-a luat apărarea prin purtătorul lui de cuvânt acum, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar refuza să ia măsuri împotriva acestuia.

Mai mult, șeful Vămilor ar fi fost promovat și susținut pentru performanța în funcție, însă reproșuri legate de lipsa unor sesizări ale autorităților române legate de activitatea din Portul Constanța au venit direct de la șefa parchetului European Laura Codruța Kovesi. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere ministrului Alexandru Nazare însă până la această oră nu a oferit un răspuns.

Deși are în subordine Autoritatea Vamală Română, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu ar fi făcut nimic pentru a opri neregulile. Procurorul-șef al Parchetului European- Laura Codruţa Kovesi critică lipsa de reacţie şi de colaborare a autorităților române la solicitările venite de la Luxemburg legate de problemele din Portul Constanța.

„Dacă nimeni nu ne sesizează și nimeni nu vrea să lucreze cu noi, vă promit eu că o să lucrăm încet, mai greu, mai dificil, dar tot o să ajungem acolo, în portul Constanţa. Eu aştept totuşi ca anumite instituţii din România să se trezească şi să facă ceea ce trebuie făcut, cum e normal, pentru că nu noi oricum o să ne facem treaba, e mai dificil, dar oricum o să facem”, a spus Laura Codruța Kovesi.

Procurorul-şef al Parchetului European critică faptul că până acum nu a fost deschis vreun dosar amplu legat de problemele din Portul Constanţa.

„Noi de când s-a înfiinţat Parchetul European din 2019, n-am primit nicio informaţie legată de ce se întâmplă în portul Constanţa, absolut niciuna. Noi nu suntem nici poliţişti, nici vameşi. Rolul nostru nu este să detectăm, trebuie să facem investigaţii. De aceea toate celelalte instituţii trebuie să detecteze şi să raporteze la Parchetul European. Şi acesta trebuie să fie un reflex”, a mai declarat Kovesi.

Autoritatea Valamală, lovită de zeci de scandaluri de corupție

Mai mult, și alte scandaluri de corupție, cu șpăgi de sute de mii de euro, au lovit în anii trecuți Autoritatea Vamală, a cărei activitate este responsabilitatea directă a lui Nazare.



Anul trecut, Ministerul Finanțelor a trimis Corpul de Control la Vama Constanța, în urma unor acuzații privind blocaje nejustificate în procesul de vămuire a mărfurilor, precum și de acuzațiile aduse unor funcționari vamali. Cu toate acestea, nu ar fi fost demarat un proces de amploare pentru a stopa neregulile, scria presa.

Cu toate acestea, după scandalul de anul trecut, doar câteva luni mai târziu de la aceste acuzații, în fruntea Autorității Vamale Române a fost pus un nou președinte, după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a decis schimbarea conducerii.

„Autoritatea Vamală Română trebuie să lucreze mai eficient, mai responsabil, în interesul statului român, al operatorilor economici corecți și pentru protejarea economiei naționale”, a transmis Nazare, în septembrie 2025.



Purtătorul de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a sărit de altfel în apărarea şefului Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, reţinut de procurori. Aceasta a susținut că Savin a avut rezultate remarcabile în fruntea acestei instituţii.

„Au fost multe confuzii, nu este un dosar de corupție, nu e un dosar DNA. Mandatul domnului Mihai Savin a fost un mandat cu rezultate remarcabile. Era in desfășurare un proces de reorganizare a Autorității Vamale Române”, a spus Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

De altfel, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost cel care a propus numirea lui Mihai Savin la conducerea Autorității Vamale Române. Această numire a apărut în contextul în care premierul a cerut restructurarea instituției pentru a îmbunătăți performanțele.