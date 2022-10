FACIAS acuză tergiversări în cazul accidentului în care a fost implicată fostul ministru al Justiției. Monica Macovei ar fi lovit grav un motociclist în timp ce se deplasa spre localitatea 2 Mai și nu ar fi fost încă audiată în acest caz. Bărbatul accidentat, aflat într-o stare gravă, la Terapie Intensivă, nu a putut fi nici el audiat.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a cerut explicații IPJ Constanța și Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în cazul accidentului de circulație în care a fost implicat fostul ministru Monica Macovei, potrivit unui comunicat de presă.

„FACIAS a adresat, oficial, o serie de întrebări fiecărei instituții.

Parchetului i s-a cerut să răspundă dacă:

1. Ați fost sesizați de organele de poliție cu privire la accidentul de circulație produs de dna. Monica Macovei pe ruta DN 39, între Mangalia – 2 Mai, la data de 08.10.2022?

2. Procurorul de caz a cerut examinarea medico-legală a victimei și numărul estimativ de îngrijiri medicale?

3. Victima a formulat plângere prealabilă până în prezent? A fost începută urmărirea penală in rem față de fapta săvârșită de numita Monica Macovei?

4. Până în prezent a fost audiată dna. Monica Macovei?”, menționează FACIAS.

„Către IPJ Constanța au fost adresate următoarele întrebări:

1. Urmare a cercetărilor de la locul accidentului de circulație produs de dna. Monica Macovei pe ruta DN 39, între Mangalia – 2 Mai, la data de 08.10.2022, evenimentul rutier a fost consecința săvârșirii altei infracțiuni precum conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea unui vehicul fără permis de conducere sau în perioada în care permisul de conducere era suspendat, retras sau anulat etc.?

2. Organul de constatare a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel cu privire la fapta săvârșită la data de 08.10.2022 de către dna. Monica Macovei?

3. Organul de constatare a cerut sau nu medicului legist numărul estimat de îngrijiri medicale de care are nevoie victima accidentului?

4. Care este starea victimei? Îi permite starea de sănătate să dea declarații și să sesizeze organele de urmărire penală?

5. A fost consemnată declarația făptuitoarei Monica Macovei în procesul verbal de constatare întocmit la fața locului sau s-a prevalat de dreptul la tăcere?”, se mai arată în comunicatul FACIAS.

Anterior, FACIAS a solicitat Poliției și Parchetului să cerceteze corect accidentul provocat de fostul ministru al Justiției, Monica Macovei și să nu se lase influențate de funcțiile deținute in trecut și de relațiile pe care aceasta le mai are în instituțiile statului.

Poziția FACIAS vine după ce au trecut aproape două săptămâni de la accidentul în care a fost implicat fostul ministru de Justiție Monica Macovei, fără să fie audiat.

Ancheta uriașă ce a început în cazul accidentului produs de Monica Macovei bate încă pasul pe loc. Aceasta nu a fost audiată nici până astăzi, iar victima ei se află în continuare în stare gravă la Terapie Intensivă.

Poliţiştii rutieri au fost sesizaţi, sâmbătă, 8 octombrie, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 39, între municipiul Mangalia şi localitatea 2 Mai.

La locul evenimentului, poliția a chemat un expert care a formulat o concluzie preliminară. Se pare că fostul ministru al Justiției circula dinspre 2 Mai către Mangalia, a intrat într-o curbă și nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a intrat apoi pe contrasens, lovind frontal un motociclist.

Monica Macovei susține că nu a provocat accidentul, pentru că nu a pătruns pe contrasens și că motociclistul i-ar fi lovit mașina. Cercetarea de la fața locului a stabilit că faptele ar fi fost cu totul altele.

Anchetatorii au stabilit că șoferul autoturismului – Monica Macovei este vinovat, pentru că avea viteză și l-a lovit pe motociclist, care circula regulamentar. Concluziile anchetatorilor se bazează pe locul de pe carosabil unde au fost identificate urmele de ulei de la baia de ulei a motorului, spart în timpul accidentului. Urmele de ulei, ca și cele de apă din vasul de expansiune se aflau doar pe sensul de mers al motociclistului, care venea dinspre Mangalia și se îndrepta către 2 Mai. Și nu pe sensul de mers pe care se afla mașina fostului ministru, așa cum a susținut aceasta. Anchetatorii ar fi stabilit că după „urmele de târâre”, autoturismul, cu

roata spartă, a lovit parapetul metalic, situat tot pe contrasens, de unde a ajuns pe un spațiu verde. În sprijinul polițiștilor de la Serviciul Rutier din IPJ Constanța a fost adus și un expert autorizat, potrivit gandul.ro.

„Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație”, a transmis Monica Macovei, pe 8 octombrie, într-un mesaj postat pe Facebook la scurt timp după accident.

Sursa: Realitatea de Constanta