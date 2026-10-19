Putin propune negocieri cu Trump și Xi Jinping pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski ar putea fi exclus de la discuții
Putin, negocieri cu Trump și Xi Jinping
Vladimir Putin propune negocieri cu Donald Trump și Xi Jinping pentru încheierea războiului din Ucraina. Summitul ar putea avea loc în China, fără Zelenski.
Vladimir Putin propune organizarea unei întâlniri trilaterale cu președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Potrivit presei internaționale, summitul ar putea avea loc în noiembrie, în China, fără participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Inițiativa Moscovei ridică semne de întrebare privind rolul Kievului în negocierile care ar putea decide viitorul conflictului.
Propunerea liderului de la Kremlin a fost relatată de The Wall Street Journal, care citează persoane familiarizate cu discuțiile diplomatice. Potrivit informațiilor publicate, Putin ar fi prezentat ideea în cadrul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, desfășurată pe 9 octombrie.
Planul ar presupune discuții între liderii Rusiei, Statelor Unite și Chinei privind o posibilă soluție pentru conflictul ruso-ucrainean, într-un format care nu ar include reprezentanți ai Ucrainei.
Până în prezent, nu există o confirmare că întâlnirea va avea loc. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că sunt purtate discuții privind posibilitatea unui asemenea summit, însă agenda și organizarea acestuia nu au fost stabilite.
Summit Putin–Trump–Xi Jinping, posibil în noiembrie, în China
Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, Kremlinul ar fi sugerat organizarea întâlnirii în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen, în China.
Un asemenea format ar reuni trei dintre cei mai influenți lideri ai lumii pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina. Totuși, absența lui Volodimir Zelenski ar reprezenta un element controversat, având în vedere că negocierile ar viza direct viitorul țării sale.
Donald Trump nu și-a dat acordul oficial pentru participarea la reuniune, însă un oficial american citat de The Wall Street Journal a declarat că președintele SUA ar putea fi receptiv la propunere, în contextul eforturilor sale de a pune capăt conflictului.
Nu este clar dacă Beijingul va accepta organizarea unei asemenea întâlniri sau ce condiții ar putea fi stabilite pentru desfășurarea discuțiilor.
De ce ar putea fi exclus Zelenski de la negocierile privind Ucraina
Posibilitatea ca viitorul Ucrainei să fie discutat fără participarea directă a președintelui Volodimir Zelenski ridică întrebări importante privind legitimitatea și șansele de succes ale unui eventual acord.
Pentru Kiev, orice înțelegere privind teritoriile ocupate, garanțiile de securitate sau viitorul relației cu Rusia are consecințe directe asupra suveranității și securității naționale.
Excluderea Ucrainei dintr-un asemenea format ar putea provoca reacții puternice în capitala ucraineană și în mai multe state europene, care susțin că nicio soluție durabilă nu poate fi impusă fără participarea țării afectate de război.
În plus, o întâlnire dominată de Moscova, Washington și Beijing ar putea schimba echilibrul diplomatic al negocierilor, oferind marilor puteri un rol central în stabilirea condițiilor unei eventuale încetări a ostilităților.
Putin încearcă să obțină un acord favorabil Moscovei
Potrivit relatărilor din presa internațională, propunerea Kremlinului urmărește obținerea unei soluții pentru război în condiții favorabile intereselor Rusiei.
Inițiativa apare într-un moment în care relațiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin dau semne de apropiere, în timp ce administrația americană încearcă să relanseze eforturile diplomatice pentru încheierea conflictului.
Discuțiile dintre cei doi lideri din 9 octombrie au inclus și un acord privind achiziționarea de motorină rusească de către Statele Unite și facilitarea comercializării acesteia pe piețele internaționale, potrivit relatărilor Reuters.
În paralel, deciziile Washingtonului privind relaxarea unor sancțiuni împotriva Moscovei au atras critici din partea Ucrainei. Volodimir Zelenski a avertizat că asemenea măsuri ar putea oferi Rusiei resurse suplimentare pentru continuarea războiului.
Ce rol ar putea avea China în negocierile de pace
Participarea lui Xi Jinping la o eventuală întâlnire ar putea oferi Chinei oportunitatea de a-și consolida poziția diplomatică pe scena internațională.
Beijingul încearcă să mențină relații cu Moscova, dar are în același timp interese economice importante în Europa. Implicarea directă într-un proces de negociere privind Ucraina ar putea consolida imaginea Chinei ca actor capabil să faciliteze dialogul între marile puteri.
Totuși, un summit organizat fără participarea Kievului ar putea genera tensiuni cu statele europene și ar ridica întrebări privind capacitatea unui asemenea format de a produce un acord acceptabil pentru Ucraina.
Deocamdată, nu au fost anunțate condițiile concrete ale unei eventuale reuniuni, iar participarea celor trei lideri nu este confirmată.
Negocierile privind războiul din Ucraina, într-un moment decisiv
Propunerea lui Vladimir Putin deschide o nouă perspectivă diplomatică asupra războiului, dar ridică și întrebări despre cine va avea un rol decisiv în stabilirea condițiilor păcii.
Un eventual summit între Putin, Trump și Xi Jinping ar putea influența direcția negocierilor internaționale. Cu toate acestea, fără un acord clar privind participarea Ucrainei și fără confirmarea liderilor implicați, inițiativa rămâne la stadiul de propunere.
Următoarele săptămâni ar putea clarifica dacă Moscova, Washingtonul și Beijingul vor trece de la discuții preliminare la o întâlnire oficială și dacă Ucraina va avea un loc la masa negocierilor privind propriul viitor.
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