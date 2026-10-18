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Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea relua producția la capacitate maximă până la sfârșitul lunii octombrie
centrală cernavodă
Publicat18 oct. 2026, 10:30
SursăFocus Press
Centrala Nucleară de la Cernavodă ar putea relua producția de energie electrică la capacitate maximă până la sfârșitul lunii octombrie, după o perioadă în care cele două reactoare au fost oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării.
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