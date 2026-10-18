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Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea relua producția la capacitate maximă până la sfârșitul lunii octombrie

centrală cernavodă

centrală cernavodă

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Scris deIonuț Nichita
Publicat18 oct. 2026, 10:30
SursăFocus Press

Centrala Nucleară de la Cernavodă ar putea relua producția de energie electrică la capacitate maximă până la sfârșitul lunii octombrie, după o perioadă în care cele două reactoare au fost oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Dumitru Chisăliță, propus de premierul desemnat Luca Niculescu pentru funcția de ministru al Energiei, a făcut această declarație vineri, 17 octombrie, la Antena.

Contextul oprirea reactoarelor

Cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă sunt oprite de mai multe luni. Cauza principală a acestei opriri este nivelul extrem de scăzut al Dunării, care afectează capacitatea instalației de a funcționa normal.

Proiecții pentru relua activității

Potrivit informațiilor furnizate de Dumitru Chisăliță, situația ar putea permite reluarea producției la putere maximă până la finalul lunii octombrie. Această declarație a fost făcută în contextul numirii sale propuse în noul guvern.

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