Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea relua producția la capacitate maximă până la sfârșitul lunii octombrie

Publicat 18 oct. 2026, 10:30 Sursă Focus Press

Centrala Nucleară de la Cernavodă ar putea relua producția de energie electrică la capacitate maximă până la sfârșitul lunii octombrie, după o perioadă în care cele două reactoare au fost oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării.

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