Scris de Ionuț Nichita Publicat: 27 nov. 2026, 18:56

Costinești a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri turistice din România în vara 2026, cu 237.095 de sosiri între iunie și septembrie, o cifră cu 45,3% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

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