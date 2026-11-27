Costinești a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri turistice din România în vara 2026, cu 237.095 de sosiri între iunie și septembrie, o cifră cu 45,3% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Creșterea notabilă a stațiunii Costinești a avut loc într-un context în care turismul intern din România a scăzut. Datele Institutului Național de Statistică (INS) indică 5,56 milioane de sosiri în structurile de cazare la nivel național în primul semestru al anului 2026, față de 5,79 milioane în aceeași perioadă a anului 2025. Alături de Costinești, cele mai mari creșteri turistice din vara 2026 au fost raportate la Satu Mare și Eforie.
Impactul economic al stațiunii NIBIRU
Coincidența cu deschiderea stațiunii de entertainment NIBIRU, dezvoltată la marginea localității cu o investiție de peste 50 de milioane de euro, explică parțial performanța. Potrivit organizatorilor, complexul a înregistrat peste 2,6 milioane de vizite în primul sezon complet și a generat aproximativ 400 de milioane de euro pentru economia locală.
Fluxul de vizitatori a fost intens încă de la început: în primele zece zile de la deschidere, din iulie, au trecut pe acolo 547.000 de persoane. Festivalul Beach, Please! a adunat peste 600.000 de vizite în cinci zile, perioadă în care cererea de cazare pe litoral a fost de șapte ori mai mare decât într-o săptămână obișnuită de vară.
Recunoaștere pentru fondatorul proiectului
Fondatorul NIBIRU, Andrei Șelaru, a primit pe 23 noiembrie un premiu special pentru investiții în economia României la Gala ZF 2026, una dintre cele 15 distincții acordate antreprenorilor. Cu o zi înainte, pe 26 noiembrie, acesta a fost desemnat „Entrepreneur of the Year” la evenimentul The CEO Dinner, organizat de Romania Insider la Corinthia Grand Hotel du Boulevard din București.
Pentru anul 2027, echipa NIBIRU și-a propus să aducă 150.000 de turiști străini pe litoralul românesc. Ca reper, în primele opt luni din 2026, județul Constanța a înregistrat aproximativ 52.400 de sosiri ale turiștilor străini, potrivit datelor INS.