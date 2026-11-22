International Bargaining Forum a extins zona cu risc ridicat din Marea Neagră, incluzând apele din largul României și Bulgariei, în urma atacurilor recente cu drone și rachete asupra navelor comerciale.
Actualizarea listei zonelor maritime de risc a fost realizată pe 18 noiembrie 2026 de International Bargaining Forum (IBF), organismul internațional responsabil pentru negocierea colectivă în transportul maritim. Decizia a fost luată la solicitarea sindicatelor maritime și a autorităților filipineze, în special a Departamentului pentru Muncitori Migrați (DMW).
Motivul extinderii perimetrului către vest și sud-vest îl constituie valul de atacuri cu drone și rachete îndreptate împotriva navelor comerciale din vestul Mării Negre. Potrivit informațiilor transmise, aceste incidente au rezultat în lovirea sau scufundarea unor nave și în pierderea a peste 40 de vieți omenești.
Delimitarea zonei și excepțiile
Apele din largul României și Bulgariei, până la limita sud-vestică a apelor naționale, au fost incluse în zona cu risc ridicat, alături de restul bazinului central și nordic al mării. Zona de ancoraj Sulina face parte din noua delimitare.
Apele teritoriale ale României și Bulgariei, într-o rază de 12 mile marine de coastă, rămân excluse deocamdată din această extindere. Porturile Constanța, Midia, Mangalia, Varna și Burgas nu sunt declarate zone de risc ridicat, însă rutele de acces din larg intră în perimetrul vizat.
Impactul asupra navigatorilor și armatorilor
Măsura nu blochează navigația, dar modifică condițiile de lucru pentru echipajele acoperite de contracte IBF. Navigatorii au dreptul să refuze intrarea în zona desemnată, beneficiind de repatriere pe cheltuiala armatorului și de o compensație egală cu două salarii de bază.
Pentru fiecare zi petrecută în tranzit sau staționare în perimetrul High Risk Area, navigatorii primesc un spor egal cu salariul de bază. În caz de deces sau invaliditate, despăgubirile se dublează, iar armatorii sunt obligați să aplice la bord măsuri de protecție echivalente nivelului ISPS 3.
Extinderea zonei crește costurile operaționale ale armatorilor. Această decizie se suprapune peste măsurile anterioare ale asigurătorilor, care au inclus aproape întreaga Mare Neagră pe lista zonelor de risc de război, și peste suprataxele introduse de marii operatori de containere pentru transporturile către și dinspre porturile din regiune.