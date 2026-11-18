Polițiștii din Constanța au stabilit că un tânăr de 20 de ani ar fi vândut droguri de mare risc în stațiunea Mamaia, iar procurorii cer arestarea preventivă în lipsă a suspectului.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au sesizat, pe 18 noiembrie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă în lipsă a unui tânăr de 20 de ani.
Individul este cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc, în formă continuată. Potrivit Biroului de presă al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, din probele administrate a reieșit faptul că, în luna august 2026, persoana în cauză ar fi procurat, deținut și vândut diferite cantități de ketamină și substanțe cristaline 2MMC și 3CMC.
Tranzacțiile au avut loc în județul Constanța, inclusiv în proximitatea unui club din stațiunea Mamaia, cu sume cuprinse între 900 și 1.000 de lei. Reprezentanții IPJ Constanța au precizat că drogurile tranzacționate au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.
Persoana cercetată se sustrage în prezent urmăririi penale. Pe parcursul întregului proces penal, suspectul beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.