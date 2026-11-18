Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 nov. 2026, 16:35

Polițiștii din Constanța au stabilit că un tânăr de 20 de ani ar fi vândut droguri de mare risc în stațiunea Mamaia, iar procurorii cer arestarea preventivă în lipsă a suspectului.

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