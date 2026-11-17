Ilie Bolojan cere reducerea numărului de parlamentari la sub 400 și indexarea pensiilor, avertizând PSD
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că indexarea pensiilor și reducerea numărului de parlamentari sunt necesare, condiționând sprijinul PNL de adoptarea unor proiecte legislative benefice de către guvernul Niculescu.
Fostul premier Ilie Bolojan a afirmat că PSD are o practică de amânare a promisiunilor electorale, comparând acest comportament cu modul în care sunt eșalonate datoriile. El a precizat că dacă actuala conducere politică va continua pe această linie, cetățenii vor reacționa printr-un vot penalizator.
„PSD e obișnuit ca așa cum eșalonează datoriile, cum le rostogolești, să rostogălească și promisiunile. Nu e prima dată când fac asta. Toate promisiunile pe care le-au făcut au fost amânate sperând că vor fi uitate. Și din păcate am văzut un efect a acestei situații în votul antisistem pe care l-au dat românii. Dacă și acum vor crede că merg în tot pe linia asta, oamenii vor uita, se vor trezi cu un vot penalizator puternic și, din punctul meu de vedere, dacă orice guvern, inclusiv acest guvern, va veni cu niște lucruri bune, PNL nu le va bloca. PNL, dacă va putea să contribuie, va contribui, pentru că atunci când faci un lucru bun pentru țara asta, trebuie să vezi nu cine îl face, ci care este efectul lui și dacă depinde și de tine ceva, să-ți fii sigur”, a spus Bolojan la Digi24.
Reducerea parlamentarilor și cheltuielile statului
Ilie Bolojan consideră că reducerea numărului de parlamentari este o necesitate, independent de echilibrarea finanțelor publice. El a menționat că, în condițiile creșterii taxei pe valoare adăugată pentru cetățeni, autoritățile centrale trebuie să facă eforturi similare la nivel instituțional.
Fostul premier a propus ca numărul de parlamentari să fie redus semnificativ față de actualul prag de peste 460, sugerând o cifră sub 400. A precizat că în timpul guvernării sale au fost luate măsuri de reducere cu 10% a sumelor forfetare ale parlamentarilor și cu 20% a alocațiilor pentru partide, măsuri care au expirat.
„Rezicerea numărului de parlamentari, din nou, este o necesitate nu pentru a echilibra finanțele României, nu de aici vine, dar pe bună dreptate am răspuns, în condițiile în care nouă ne creșteți taxa pe valoare adăugată, faceți ceea ce trebuie și la nivel central. O reducere a numărului de parlamentari poate fi făcută fără probleme, se poate discuta dacă sunt 300 și ceva, mai mulți, mai puțini, dar față de actual un număr de peste 460, poți să reduci fără probleme mult sub 400. Gândiți-vă, de exemplu, că în guvernul pe care l-am condus am luat măsuri ca sumele forfetare la parlamentari să fie reduse cu 10%, sumele care au fost alocate partidelor să fie și ele reduse s-au redus cu 20%, acum aceste măsuri au expirat și sper că actualul guvern le prelungește. Nu pentru că înseamnă niște economii enorme, dar este un semnal de corectitudine pentru cetățeni”, a declarat fostul premier.
Indexarea pensiilor și PNRR
Bolojan a subliniat importanța indexării pensiilor ca măsură de protecție socială, ținând cont de inflația din ultimii doi ani. El a susținut că soluția nu constă în creșterea taxelor și impozitelor, ci în reducerea cheltuielilor statului.
Fostul premier s-a referit la închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), menționând că în aceste zile vor fi încasate sume importante din a cincea tranșă. El a acuzat PSD că nu a votat legea salarizării unitare, fapt care a dus la pierderea a 770 de milioane de euro, și a notat o schimbare de retorică în rândul actualilor guvernanți, care propun acum adoptarea unei legi similare.
„Întotdeauna când indexezi, trebuie să cauți bani. Dar din nou e o problemă de suportabilitate și de normalitate. Am avut 2 ani de zile în care au fost plafonate salariile și pensiile. Adevărat că în anul electoral 2024 au crescut destul de mult, dar am avut și 2 ani de inflație, nu trebuie sa negăm asta. Și deci indexarea pensiilor este o chestiune de protecție socială, rezonabilă, care trebuie făcută. Am spus asta. Ceea ce trebuie să facem în continuare nu este să creștem taxe și impozite, ci să reducem cheltuielile statului. Asta este o necesitate, pentru că fără asta, oricine spune, și vedeți cum s-a schimbat retorica actualor guvernanți, care în perioada în care am luat anumite măsuri, gândiți-vă că vara am reușit să închidem PNRR-ul și în aceste zile se vor încasa sumele importante din tranșa numărul 5, sigur, cu excepția sumelor care le-am pierdut din cauza PSD, pentru că n-au votat legea salarizării unitare. Au spus că nu e o lege bună. Acum, din nou, se discută de adoptarea legii salarizării unitare. E un obiectiv pentru Guvernul de la București. Ceea ce, gândiți-vă, după ce am pierdut 770 de milioane, acum, din nou e bună legea salarizării, dacă vom vedem o lege, credeți că o să vedem o lege mai bună de pe cea pe care am propus-o?”
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News