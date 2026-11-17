Un polițist din Constanța este cercetat penal pentru conducerea unui autoturism în stare de ebrietate, având permisul suspendat din octombrie. Concentrația de alcool din sânge a depășit 2,8 g/l la a doua probă.
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au anunțat marți că un agent de poliție din cadrul IPJ Constanța – Postul de Poliție Lumina este inculpat pentru conducerea unui autoturism în stare de ebrietate. Fapta ar fi fost comisă la data de 14 noiembrie 2026, în jurul orei 22:20, pe Bulevardul I.C. Brătianu din municipiul Constanța.
Conform anchetei, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o concentrație de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. Testele efectuate au evidențiat o valoare de 2,71 g/l la prima probă recoltată și de 2,88 g/l la proba a doua, prelevată după o oră.
Permisul era suspendat din octombrie
Parchetul a precizat că dreptul bărbatului de a conduce un vehicul motorizat era suspendat începând cu 11 octombrie. La acea dată, el fusese oprit în trafic și constatat că se afla sub influența alcoolului, motiv pentru care pe numele său a fost deschis un dosar penal.
În prezent, polițistul este cercetat sub control judiciar.