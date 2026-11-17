Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 nov. 2026, 19:47

Un polițist din Constanța este cercetat penal pentru conducerea unui autoturism în stare de ebrietate, având permisul suspendat din octombrie. Concentrația de alcool din sânge a depășit 2,8 g/l la a doua probă.

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