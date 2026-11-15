Ceață densă pe autostrăzi și drumuri naționale în 11 județe, vizibilitate sub 50 de metri

Vizibilitatea a scăzut duminică dimineață sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe drumuri din 11 județe și pe tronsoane din cinci autostrăzi din cauza ceții dense. ANM a emis atenționări valabile până la ora 8:00.
Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că, duminică, 15 noiembrie 2026, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza condițiilor meteorologice sau a unor evenimente rutiere. Totuși, ceața reduce vizibilitatea pe mai multe artere importante.
În județele Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, Suceava și Vrancea, vizibilitatea este sub 200 de metri, iar în zone izolate scade sub 50 de metri.
Condiții similare se semnalează pe tronsoane din autostrăzile A0 Centura Capitalei, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A7 Ploiești-Bacău, unde vizibilitatea ajunge local sub 100 de metri.
Pe drumurile naționale DN 1 Ploiești-Brașov și DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, circulația se desfășoară pe un carosabil preponderent umed, însă vizibilitatea rămâne bună, iar fluxul de trafic este normal.
„Ceața impune din partea celor aflați la volan, dar și a celorlalte categorii de participanți la traficul rutier, o conduită preventivă pe toată durata deplasării pe drumurile publice. Este necesar să se ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condițiilor de drum, iar fiecare manevră în trafic să se facă numai după o temeinică asigurare.
Pentru aceasta, oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate corespunzător. Recomandăm ca luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, nu doar pe cele pe care există obligativitatea instituită prin lege. În condiții de ceață densă, trebuie folosite și luminile de ceață.
Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă manevră pe timp de ceață este depășirea. Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce depășesc pot fi surprinși de apariția bruscă de pe sensul opus a unor autovehicule care circulă fără lumini sau având în funcțiune doar luminile de poziție.”, spun polițiștii rutieri.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări de tip nowcasting pentru ceață, valabile până la ora 8:00. Alerta acoperă zonele continentale din județele Constanța, Brăila, Ialomița, Buzău, Prahova, Călărași, Giurgiu, Ilfov, Suceava, Galați și Vrancea, precum și zona depresionară a județului Harghita.