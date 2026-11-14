Trump, Xi Jinping și Putin, reuniune la Shenzhen. Ce a anunțat Casa Albă

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 12:18

Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin vor participa joi la o reuniune trilaterală în Shenzhen, în China, în cadrul summitului APEC. Agenda include reducerea armamentului nuclear și dosarul Iranului, dar nu războiul din Ucraina.

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