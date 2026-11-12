Alexandru Nazare: Bugetul pentru 2027 va fi construit pe baza reducerii cheltuielilor și a unei mai bune gestionări a banilor publici
Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a informat Executivul despre stadiul elaborării bugetului de stat pentru 2027, punând accent pe reducerea cheltuielilor și pe necesitatea completării datelor în sistemul informatic eBuget_NG.
În ședința de Guvern din 12 noiembrie 2026, Alexandru Nazare a prezentat situația actualizată a demersurilor pentru elaborarea proiectului de buget pentru anul 2027, precum și a estimărilor pentru perioada 2028-2030. Informarea a vizat inclusiv stadiul introducerii datelor de către ordonatorii principali de credite în aplicația eBuget_NG.
Potrivit calendarului actualizat, instituțiile publice au termen limită până la 13 noiembrie 2026 pentru a finaliza transmiterea propunerilor privind limitele de cheltuieli. Aceste date trebuie introduse în Modulul A al aplicației, destinat Ministerului Finanțelor, pentru a permite analiza lor la nivelul bugetului general consolidat.
Necesitatea justificării cheltuielilor și a eficientizării
Ministrul a subliniat că instituțiile publice trebuie să își justifice solicitările bugetare și să identifice domeniile în care pot fi reduse sau eficientizate cheltuielile. Propunerile transmise vor reprezenta punctul de plecare pentru stabilirea limitelor de cheltuieli care urmează a fi aprobate de Guvern.
Ministerul Finanțelor va verifica informațiile transmise de instituții, ținând cont de legislația în vigoare, justificarea sumelor solicitate și angajamentele asumate de România în relația cu Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește traiectoria de reducere a deficitului bugetar. În urma acestei analize vor fi evaluate eventualele măsuri suplimentare necesare pentru construcția bugetului.
Impactul asupra credibilității financiare și a ratingului
Alexandru Nazare a precizat că modul în care va fi construit bugetul pentru 2027 va avea implicații directe asupra credibilității financiare a României. În prima parte a anului viitor sunt programate noi evaluări din partea agențiilor de rating, iar rezultatele execuției bugetare din 2026 și proiectul de buget pentru anul următor vor reprezenta elemente importante în aceste analize.
Stadiul completării datelor în eBuget_NG
Datele prezentate în Guvern arată că mai există informații care trebuie completate de două ministere în cazul programelor finanțate din bugetul de stat. Ministerul Educației și Cercetării trebuie să finalizeze datele pentru programele „Management și Administrație” și „Cotizații internaționale”, iar Ministerul Energiei trebuie să completeze informațiile referitoare la exploatarea resurselor energetice, producția de energie din surse regenerabile și susținerea consumatorilor industriali.
Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educației și Cercetării și Academia Română nu au transferat în Modulul A toate propunerile privind limitele de cheltuieli. Ministerul Finanțelor a transmis că informațiile referitoare la programele bugetare trebuie completate pentru toate sursele de finanțare, inclusiv fondurile externe nerambursabile.
Până la 11 noiembrie, cinci instituții au răspuns solicitării privind măsurile de eficientizare identificate pentru anul 2027: Ministerul Justiției, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Agenția Națională pentru Sport. Ministerul Culturii a transmis informații parțiale, care vizează patru instituții aflate în subordinea sa.
Scenariul macroeconomic și execuția bugetară
Fundamentarea bugetului pentru 2027 va porni de la închiderea execuției bugetare din 2026. Scenariul luat în calcul pentru acest an are în vedere atingerea unei ținte de deficit bugetar cash de 6,2% din PIB. În această estimare sunt incluse și încasările până la 31 decembrie 2026 ale sumelor aferente cererilor de plată nr. 5 și nr. 6 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care se află în evaluare cu Comisia Europeană.
Construcția bugetului trebuie să țină cont de angajamentele României privind sustenabilitatea și responsabilitatea bugetară, dar și de situația datoriei publice, care a depășit pragul de 60% din PIB. După aprobarea limitelor de cheltuieli de către Guvern, Ministerul Finanțelor va transmite instituțiilor scrisoarea-cadru, pe baza căreia fiecare ordonator principal de credite va elabora proiectul final de buget pentru 2027.
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