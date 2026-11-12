Anca Alexandrescu dezvăluie caracatița cu legături la vârful politicii după descinderile DIICOT la Oil Terminal

Jurnalista Anca Alexandrescu a comentat scandalul de amploare declanșat de descinderile DIICOT la Oil Terminal și de audierea fostului președinte al companiei, Gabriel Daraban, fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a făcut legătura între aceste personaje și o serie de oameni de afaceri și politicieni controversați, pe care îi asociază cu ceea ce numește Statul Paralel și cu fostul general Florian Coldea. În opinia sa, și liderul AUR, George Simion, ar fi ajuns în anturajul acestui grup de influență, aspect care, susține jurnalista, ar putea explica o parte dintre acțiunile și poziționările sale din ultimele luni.
Într-o intervenție în direct la Realitatea PLUS, Anca Alexandrescu a afirmat că descinderile DIICOT de la Oil Terminal ar putea reprezenta o nouă etapă a unei anchete care, în opinia sa, are rădăcini mai vechi și care scoate la iveală legături între oameni de afaceri, politicieni și personaje influente din cercurile de putere.
Alexandrescu: Un cerc de șmecheri care de ani de zile căpușează statul român
Este o poveste care durează de aproximativ o lună. Vă aduceți aminte de dezvăluirile legate de acele avioane care au mers la Mykonos, plătite de Camera de Comerț și Industrie.
Fratele domnului Daraban apare într-una dintre curse, iar de la momentul respectiv au fost publicate și fotografii. În avionul respectiv se aflau și domnul Gruia Stoica, de la GFR. Domnul Gruia Stoica este cel care i-a organizat una dintre petrecerile de ziua de naștere lui George Simion. Au apărut dovezile în spațiul public, nu este nimic în dubiu. Domnul Daraban este, la rândul său, un prieten apropiat al domnului Simion.
Nu știu exact ce a făcut fratele domnului Daraban, dar acuzațiile DIICOT sunt foarte grave. Există informații pe surse potrivit cărora ar fi vorba despre transporturi de carburanți realizate inclusiv cu compania domnului Gruia Stoica, însă aceste informații trebuie confirmate de autorități și de anchetă.
a declarat Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel".
Jurnliasta a amintit, în acest context, de o serie de alte evenimentele organizate la sediul Camerei de Comerț și Industrie, susținând că în jurul instituției gravitează mai multe personaje cunoscute din politica și mediul de afaceri românesc, unele dintre acestea apărând, în ultima vreme, și în anturajul liderului AUR.
Este foarte clar că este un cerc de șmecheri care de ani de zile căpușează statul român. Domnul Gruia Stoica a fost condamnat în trecut, iar domnul Daraban se află în anturajul politicienilor de foarte mulți ani.
Poate ați uitat că provine de la Constanța, a fost apropiat de Radu Mazăre, ulterior promovat de Adrian Năstase la București și foarte apropiat de Traian Băsescu.
a mai afirmat jurnalista Realitatea Plus.
Legătura lui George Simion cu personaje politice și de afaceri asociate cu Statul Paralel
Jurnalista a comentat și demisia lui Gabriel Daraban, fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, survenită cu doar câteva ore înainte de declanșarea acțiunii DIICOT.
E clar că nu e nimic întâmplător, sunt niște personaje care gravitează în jurul statului paralel. Nu uitați relația domnului Ponta cu Florian Coldea, cu George Maior, cu Laura Codruța Kövesi.
Nu uitați dezvăluirile pe care noi le-am făcut și dosarul în care este Florian Coldea trimis în judecată, pentru că au o rețea de oameni încă în instituțiile statului, care probabil până la un anumit moment i-au protejat și, evident, le-au furnizat și informații.
a mai argumentat Anca Alexandrescu.
În final, realizatoarea Realitatea PLUS și-a exprimat dezamăgirea față de liderul AUR, George Simion, despre care a afirmat că nu s-a delimitat de personaje controversate din viața publică.
Eu înțeleg că în țara asta, în continuare, e fiecare pentru el. Problema mea este că și cei care veneau sau au apărut noi în politică și în care îți puneai speranțele par cumva că sunt făcuți din același aluat.
De aici și supărarea mea pe George Simion, în primul rând ca alegător al domnului Simion, pentru că a promis că este altfel decât toți ceilalți, dar iată că se învârte în același anturaj în care s-au învârtit și cei împotriva cărora ne luptăm și împotriva cărora oamenii vor să iasă în stradă.
a concluzionat Anca Alexandrescu.