Întreruperi programate la energie electrică în Constanța și localități din județ
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Distribuția energiei electrice va fi întreruptă parțial sau total în mai multe zone ale municipiului Constanța și din localitățile din județ, pe o perioadă de șase zile, din cauza lucrărilor de modernizare și mentenanță.
Compania de distribuție a programat lucrări de reparații și modernizare în instalațiile proprii pentru perioada 6-13 noiembrie 2026. Aceste intervenții necesită oprirea temporară a alimentării cu energie electrică în anumite zone, conform orarului stabilit.
Vineri, 6 noiembrie
Costinești și Schitu: întreruperi de scurtă durată între orele 07:30 și 15:30.
Răzoarele: întrerupere totală între orele 08:30 și 16:30.
2 Mai (strada Falezei, zona Vile Actori): între orele 08:30 și 16:30.
Coroana (Cartier IAS Darabani, SC Avia Ago Plant Srl): între orele 08:30 și 16:30.
Dulgheru (străzile Gheorghe Doja, 6 Martie, Nicolae Bălcescu, Principală, DJ225, Ion Creangă, Eternității, Enăchiță Văcărescu, Incinta CAP): între orele 09:00 și 17:00.
Tichilești (străzile Mihai Eminescu, Cireșului, Școlii, Dealului, Mică, Salcâmilor, Eroilor, Colonel Nan Gheorghe, Principală): între orele 09:00 și 17:00.
Năvodari (străzile Tineretului, Dobrogei, Sănătății, Mării și Berzei): între orele 09:00 și 17:00.
Luni, 9 noiembrie
Costinești și Schitu: întreruperi de scurtă durată între orele 07:30 și 15:30.
Olimp (Hotel și Restaurant Crișana, Hotel și Restaurant Banat, strada Trandafirilor, Vile Olimp zona Vogh): între orele 08:30 și 16:30.
Agigea (strada Sudului, Siloz Agigea și Releu Radio Coastă): între orele 08:30 și 16:30.
Hârșova (străzile Horia, Cloșca, Crișan, Traian, Vadului, aleea Cimitirului, Plantelor, Gropilor și Oituz): între orele 09:00 și 17:00.
Techirghiol (străzile Horațiu, Dimitrie Bolintineanu, Câmpinei, Pescarușului parțial, M. Sadoveanu parțial): între orele 09:00 și 17:00.
Pantelimon de Jos: întrerupere totală între orele 09:00 și 17:00.
Ciobanu (Incinta CAP): întrerupere totală între orele 09:00 și 17:00.
Gura Dobrogei: întrerupere totală între orele 09:00 și 17:00.
Marți, 10 noiembrie
Costinești și Schitu: întreruperi de scurtă durată între orele 07:30 și 15:30.
Constanța (Cartier Faleza Nord, strada Toma Caragiu): întrerupere parțială între orele 08:00 și 16:00.
Olimp (Hotel și Restaurant Belvedere, Vile Neptun-Olimp, strada Falezei): între orele 08:30 și 16:30.
Bălțăgești (străzile Pompierilor, Ciobanului, Busuiocului, Baciului, Pârâului, Scurtă, Plopilor, Gutuiului, Grădinarilor, Câmpului, Liberă, Salcâmilor, Principală): între orele 09:00 și 17:00.
Topalu (străzile Hârșovei, Liliacului, Rândunelelor, Zorelelor, Frunzelor, Livezii, Trandafirului, Nicolae Gaidagiu, Dealului): între orele 09:00 și 17:00.
Constanța (zona CFR Palas, SN CFR SA - Secția Revizie Vagoane Palas, b-dul I.C. Brătianu nr. 387): între orele 10:00 și 16:00.
Mangalia (Supermarket LIDL - strada Constanței nr. 62): între orele 12:30 și 15:30.
Miercuri, 11 noiembrie
Costinești și Schitu: întreruperi de scurtă durată între orele 07:30 și 15:30.
Olimp (Hotel și Restaurant Panoramic, Hotel Meduza, Hotel Egreta, magazine): între orele 08:30 și 16:30.
Constanța (Cartier Tăbăcărie, străzile Viceamiral Ioan Murgescu și Ioan Borcea porțiunea dintre strada Unirii și bd. Mamaia, str. Unirii 25-31, Salon Ladies Magic Studio, bloc Dr. Leahu Nadejda, Restaurant Italian Cosa Ristorante, Magazinul Totul Pentru Casa Ta): între orele 08:30 și 16:30.
Techirghiol (străzile Halil Kadar, Ciorabai Musa): între orele 08:30 și 16:30.
Constanța (sediul C&D MAT SRL - bd. Aurel Vlaicu 52): între orele 10:00 și 16:00.
Joi, 12 noiembrie
Costinești și Schitu: întreruperi de scurtă durată între orele 07:30 și 15:30.
Vama Veche (Punct Trecere Frontieră Vama Veche, Poliția Frontieră, Magazin Hering Travel Free Shop, Sistem Monitorizare CNAIR, Antena Vodafone, Orange): între orele 08:30 și 16:30.
Constanța (Zona Tomis 3, Supermarket LIDL - str. Soveja 35-35A): între orele 09:00 și 12:00.
Olimp (Hotel și Restaurant Amfiteatru, magazine): între orele 10:00 și 18:00.
Constanța (Zona Delfinariu, Supermarket LIDL - str. Soveja 15C): între orele 12:00 și 16:00.
Vineri, 13 noiembrie
Costinești și Schitu: întreruperi de scurtă durată între orele 07:30 și 15:30.
Constanța (Zona Centrală, str. Cuza Vodă 28-34, restaurant Sport): între orele 08:00 și 16:00.
Mangalia (Magazin Penny Market, Magazin Carrefour, Pensiunea Ingrid - strada Portului): între orele 08:30 și 16:30.
Techirghiol (străzile Muncii, Pictor Andreescu parțial, Dona parțial): între orele 08:30 și 16:30.
Mangalia (străzile Demostene Botez și Horia Vintilă): între orele 09:00 și 17:00.
Constanța (Zona Energia, supermarket LIDL - str. Baba Novac 165): între orele 09:00 și 12:00.
Constanța (Stație ITP auto CT12, laborator cofetărie, cafenea Arena Cafe, atelier Kraft Motors, SC Dimos Impex SRL, Restaurant Deus, spălătorie auto Cartech, atelier Tehnocom Serv, clădire birouri; zona Obor): între orele 09:00 și 14:00.
Mamaia (hotel Delta Mamaia): între orele 09:00 și 14:00 și, după caz, între orele 12:00 și 18:00.
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