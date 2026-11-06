Întreruperi programate la energie electrică în Constanța și localități din județ

Publicat 6 nov. 2026, 09:42 Sursă Ziua de Constanța

Distribuția energiei electrice va fi întreruptă parțial sau total în mai multe zone ale municipiului Constanța și din localitățile din județ, pe o perioadă de șase zile, din cauza lucrărilor de modernizare și mentenanță.

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