Ambele unități ale centralei nucleare de la Cernavodă vor funcționa la putere nominală din 13 noiembrie

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 nov. 2026, 16:11

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național pe 12 noiembrie 2026, iar Unitatea 2 va atinge puterea nominală în aceeași zi. Din 13 noiembrie, ambele unități vor funcționa la capacitate maximă.

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