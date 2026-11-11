Ambele unități ale centralei nucleare de la Cernavodă vor funcționa la putere nominală din 13 noiembrie

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național pe 12 noiembrie 2026, iar Unitatea 2 va atinge puterea nominală în aceeași zi. Din 13 noiembrie, ambele unități vor funcționa la capacitate maximă.
Reprezentanții Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. au transmis că lucrările de remediere pentru Unitatea 1 și conectarea Unității 2 s-au desfășurat conform procedurilor, în condiții de maximă securitate nucleară, fără impact asupra personalului sau a mediului.
Unitatea 1 a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național (SEN) pe 9 noiembrie 2026, în urma unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului. Compania a precizat că incidentul nu a afectat securitatea nucleară.
Reacția instituțiilor și măsurile luate
În consecința incidentului, Nuclearelectrica a anunțat demiterea directorului tehnic al companiei. Ministerul Energiei a declarat că monitorizează permanent situația de la Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă.
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, se află în contact direct cu conducerea Nuclearelectrica pentru a urmări evoluția situației și implementarea măsurilor tehnice necesare. Din 13 noiembrie 2026, ambele unități ale centralei vor reasigura aproximativ 20% din necesarul de consum al României.