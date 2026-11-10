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Un polițist de 24 de ani a rămas inconștient după ce autospeciala în care se afla a intrat în coliziune cu remorca unui TIR pe podul de la Agigea

Poliție

Poliție

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Scris deIonuț Nichita
Publicat10 nov. 2026, 16:56
Sursămediafax

Un polițist de 24 de ani a fost rănit grav marți, pe podul Apolodor de la Agigea, după ce autospeciala în care se afla a intrat în coliziune cu remorca unui TIR. Victima este inconștientă.

Accidentul rutier s-a produs marți, 10 noiembrie 2026, în jurul orei 15:40, pe DN 39A. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), agentul de poliție se afla singur în autospecială și se deplasa fără semnalele acustice și luminoase în funcțiune.

Intervenția echipajelor la locul faptei

La fața locului au fost dislocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD C și unul SMURD B. Echipajul SMURD C a preluat victima și a transportat-o la spitalul județean Constanța.

Detalii despre polițistul implicat

Potrivit Serviciului Siguranță Rutieră, agentul era în exercitarea atribuțiilor de serviciu la momentul impactului. Polițistul este încadrat la Serviciul Siguranță Transporturi – T.F./T.N. Agigea și face parte din promoția iunie 2024.

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