Un polițist de 24 de ani a rămas inconștient după ce autospeciala în care se afla a intrat în coliziune cu remorca unui TIR pe podul de la Agigea

Publicat 10 nov. 2026, 16:56 Sursă mediafax

Un polițist de 24 de ani a fost rănit grav marți, pe podul Apolodor de la Agigea, după ce autospeciala în care se afla a intrat în coliziune cu remorca unui TIR. Victima este inconștientă.

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