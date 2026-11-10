Anamaria Păcuraru: „Primele negocieri de pace din ultimele nouă luni între Rusia și Ucraina au loc azi, cu medierea SUA”

Întâlnirea de astăzi aduce din nou față în față delegațiile Moscovei și Kievului, în prezența reprezentanților americani, care au rolul de mediator. După discuțiile cu partea rusă, oficialii ucraineni vor aborda separat situația și cu liderii europeni, pentru a discuta perspectivele unui acord și garanțiile de securitate. Ce obiective au cele trei părți și cât de mari sunt șansele unui progres diplomatic aflăm de la Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS.
Negocierile pentru pace din Ucraina se reiau astăzi după nouă luni de pauză. Iar înainte de prima ședință, miza s-a mutat deja pe o întrebare: unde stă Europa?
Delegația rusă a ajuns ieri, condusă de consilierul lui Putin, cunoscut pentru pozițiile sale dure. Ucraina vine cu echipa: șeful spionajului extern, șeful administrației prezidențiale, liderul partidului de guvernământ și șeful statului major. Donald Trump vorbește deja despre o conversație foarte bună. Kremlinul a tras însă o linie clară: formatul este strict în trei, Rusia, Ucraina și
America ca mediator.
Europenii nu vor sta la masă, dar vor fi prezenți; Uniunea Europeană, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia și NATO trimit echipe, iar ucrainenii se vor întâlni separat cu ele. Uniunea Europeană s-a declarat chiar dispusă să discute direct cu rușii, ceva ce nu s-a mai întâmplat în aceste negocieri.
America lasă ușa deschisă: ginerele lui Trump, Jared Kushner, spune că un format mai larg este posibil, dar doar dacă apar progrese