Consilierul lui Isărescu avertizează: România e pe marginea prăpastiei financiare

Publicat 3 nov. 2026, 14:50 Sursă Antena 3 CNN

România se apropie de o criză financiară gravă, cu datoria publică peste 60% din PIB și dobânzi ridicate, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, într-un articol publicat de Antena 3 CNN.

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