Ministrul MAI, întâlnire cu sindicatele. Ce le-a promis polițiștilor

Publicat 29 oct. 2026, 13:40 Sursă mediafax

Vicepremierul Marian Neacșu a susținut joi, 29 octombrie, primele consultări cu sindicatele MAI. Oficialul a confirmat menținerea plății pentru munca în weekend, dar a legat eventualele creșteri salariale din 2027 de resursele bugetare disponibile.

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