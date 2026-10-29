Transgaz: România este pregătită pentru iarnă. Depozitele de gaze sunt umplute în proporție de 88%
Transgaz
România se pregătește pentru iarna 2026–2027 cu depozitele de gaze umplute în proporție de 88%. Transgaz anunță un sistem stabil, dar stocurile sunt sub nivelul de anul trecut.
România se apropie de sezonul rece 2026–2027 cu depozitele de gaze naturale umplute în proporție de aproximativ 88%. Transgaz anunță că Sistemul Național de Transport al gazelor este stabil și pregătit pentru perioada de iarnă, după încheierea lucrărilor de mentenanță și a operațiunilor de pregătire a infrastructurii.
Potrivit companiei, cantitatea de gaze înmagazinată ar urma să depășească 2,8 miliarde de metri cubi până la sfârșitul lunii octombrie. Rezervele au un rol important în acoperirea consumului, mai ales în perioadele cu temperaturi foarte scăzute, când cererea de gaze poate crește semnificativ.
Transgaz: Sistemul național de transport este pregătit pentru sezonul rece
Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a transmis că sistemul național de transport se află într-o stare stabilă și echilibrată, iar etapa de mentenanță a fost încheiată.
Pregătirile pentru iarna aceasta au inclus lucrări, verificări și măsuri pentru menținerea infrastructurii în condiții de siguranță. Potrivit companiei, aproximativ 1.500–2.000 de angajați au fost implicați în aceste activități.
Siguranța alimentării cu gaze naturale și pregătirea infrastructurii pentru sezonul rece sunt considerate priorități pentru securitatea energetică a României.
Depozitele de gaze sunt umplute în proporție de 88%
La finalul lunii octombrie, gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale din România era de aproximativ 88%. Transgaz estima că volumul gazelor înmagazinate va depăși 2,8 miliarde de metri cubi până la încheierea lunii.
Rezervele constituite înainte de iarnă sunt utilizate pentru a completa producția internă și celelalte surse de aprovizionare, în funcție de evoluția consumului. Importanța lor crește în perioadele geroase, când necesarul de gaze pentru încălzirea locuințelor și funcționarea economiei poate urca rapid.
Transgaz subliniază și necesitatea dezvoltării capacităților de înmagazinare, astfel încât sistemul energetic să poată face față mai bine fluctuațiilor cererii și schimbărilor de pe piețele internaționale.
Stocurile sunt mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut
Deși gradul de umplere se apropie de 88%, datele prezentate public de conducerea Transgaz indică faptul că România are în depozite cu aproximativ 312 milioane de metri cubi de gaze mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Ion Sterian a apreciat că rezervele ar trebui să fie suficiente, inclusiv în contextul cantităților rămase în depozite la finalul iernii precedente. Totuși, necesarul efectiv va depinde de condițiile meteorologice și de nivelul consumului.
În cazul unei ierni deosebit de reci, presiunea asupra stocurilor ar putea crește spre sfârșitul lunii ianuarie și în februarie. Într-un asemenea scenariu, România ar putea avea nevoie de importuri suplimentare pentru a acoperi cererea din anumite intervale.
De ce sunt importante rezervele de gaze pentru iarnă
Nivelul gazelor stocate reprezintă un element important al securității energetice, însă nu este singurul factor care determină capacitatea României de a-și acoperi consumul.
Aprovizionarea depinde și de producția internă, de posibilitățile de import, de funcționarea infrastructurii și de evoluția temperaturilor. În perioadele cu ger persistent, consumul poate crește într-un ritm care pune presiune suplimentară asupra întregului sistem.
Dezvoltarea capacităților de înmagazinare poate contribui la reducerea vulnerabilității în perioadele de consum ridicat și la gestionarea mai eficientă a fluctuațiilor de pe piața gazelor naturale.
Prin urmare, anunțul Transgaz privind pregătirea sistemului de transport este un semnal pozitiv înaintea iernii 2026–2027. Cu toate acestea, nivelul stocurilor, temperaturile și evoluția consumului vor rămâne factori decisivi pentru asigurarea unei aprovizionări stabile pe parcursul sezonului rece.
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