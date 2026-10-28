Un reactor de la Cernavodă ar putea fi repornit în noiembrie. Data estimată de ministrul Energiei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 oct. 2026, 15:38

Unul dintre cele două reactoare ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă ar putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie, dacă prognozele privind debitul Dunării se mențin.

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