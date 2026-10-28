O nouă navă bombardată cu drone în Marea Neagră: echipajul a fost evacuat de urgență

Publicat 28 oct. 2026, 14:49 Actualizat 28 oct. 2026, 14:50

O navă container destinația Constanța a fost atacată cu trei drone în Marea Neagră, la 39 de kilometri de coasta Bulgariei. Echipajul a fost evacuat, iar la bord a izbucnit un incendiu.

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