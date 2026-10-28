O nouă navă bombardată cu drone în Marea Neagră: echipajul a fost evacuat de urgență

O navă container destinația Constanța a fost atacată cu trei drone în Marea Neagră, la 39 de kilometri de coasta Bulgariei. Echipajul a fost evacuat, iar la bord a izbucnit un incendiu.
Incidentul s-a produs miercuri, 28 octombrie 2026, în timpul unei întâlniri trilaterale a miniștrilor Apărării din Bulgaria, România și Turcia. Nava Contship Jet, care plecase din portul israelian Haifa, a fost lovită de trei drone navale la aproximativ 21 de mile marine de localitatea Șabla.
Reacția imediată a autorităților
Ministrul bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov, a confirmat atacul în fața omologului său român, Ștefan Radu-Oprea, și al ministrului turc Yașar Güler. Autoritățile de la Sofia au trimis o ambarcațiune de intervenție pentru asistență, în timp ce echipajul navei a fost evacuat cu bărcile de salvare.
Starea navei și martorii oculari
Pescarii prezenți în zonă au raportat că la bord a izbucnit un incendiu și că ambarcațiunea s-a înclinat puternic spre dreapta. Potrivit agenției EFE, nava se află într-o situație critică.
Acesta este al cincilea atac cu drone asupra unei nave comerciale înregistrat în octombrie în largul coastei bulgare a Mării Negre. Miniștrii Apărării din cele trei state au discutat despre măsuri de protecție a navigației civile, pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina.