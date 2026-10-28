Live TikTok
Actualitate· 1 min citire

O nouă navă bombardată cu drone în Marea Neagră: echipajul a fost evacuat de urgență

Nava Contship Jet (maritime.bg)

Nava Contship Jet (maritime.bg)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Constanta ca sursă preferată
Scris deIonuț Nichita
Publicat28 oct. 2026, 14:49
Actualizat28 oct. 2026, 14:50

O navă container destinația Constanța a fost atacată cu trei drone în Marea Neagră, la 39 de kilometri de coasta Bulgariei. Echipajul a fost evacuat, iar la bord a izbucnit un incendiu.

Incidentul s-a produs miercuri, 28 octombrie 2026, în timpul unei întâlniri trilaterale a miniștrilor Apărării din Bulgaria, România și Turcia. Nava Contship Jet, care plecase din portul israelian Haifa, a fost lovită de trei drone navale la aproximativ 21 de mile marine de localitatea Șabla.

Reacția imediată a autorităților

Ministrul bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov, a confirmat atacul în fața omologului său român, Ștefan Radu-Oprea, și al ministrului turc Yașar Güler. Autoritățile de la Sofia au trimis o ambarcațiune de intervenție pentru asistență, în timp ce echipajul navei a fost evacuat cu bărcile de salvare.

În timp ce această întâlnire era în desfășurare, o navă container a fost lovită în economică exclusivă a Bulgariei de trei drone navale. Locația se află la aproximativ 21 de mile de Șabla.

a afirmat Dimităr Stoianov, ministrul bulgar al Apărării Dimităr Stoianov

Starea navei și martorii oculari

Pescarii prezenți în zonă au raportat că la bord a izbucnit un incendiu și că ambarcațiunea s-a înclinat puternic spre dreapta. Potrivit agenției EFE, nava se află într-o situație critică.

Acesta este al cincilea atac cu drone asupra unei nave comerciale înregistrat în octombrie în largul coastei bulgare a Mării Negre. Miniștrii Apărării din cele trei state au discutat despre măsuri de protecție a navigației civile, pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe