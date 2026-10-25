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Dosar penal pentru o șoferiță care a condus fără permis și cu numere false la Valu lui Traian

Poliția

Poliția

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Scris deDaniel Onescu
Publicat25 oct. 2026, 08:01
SursăZiua de Constanța

O tânără de 26 de ani a fost sancționată contravențional și trimisă în judecată după ce polițiștii au constatat că a condus, pe 23 octombrie 2026, un autoturism fără permis de conducere și cu numere de înmatriculare false la Valu lui Traian.

Incidentul a avut loc în jurul orei 12:30, pe strada Gării din localitatea Valu lui Traian. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au identificat autoturismul și au constatat că șoferița nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În plus, mașina avea montate plăcuțe cu numere false de înmatriculare, a precizat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor faptei.

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