Dosar penal pentru o șoferiță care a condus fără permis și cu numere false la Valu lui Traian

Publicat 25 oct. 2026, 08:01 Sursă Ziua de Constanța

O tânără de 26 de ani a fost sancționată contravențional și trimisă în judecată după ce polițiștii au constatat că a condus, pe 23 octombrie 2026, un autoturism fără permis de conducere și cu numere de înmatriculare false la Valu lui Traian.

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