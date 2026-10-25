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Actualitate· 1 min citire
Dosar penal pentru o șoferiță care a condus fără permis și cu numere false la Valu lui Traian
Poliția
Publicat25 oct. 2026, 08:01
SursăZiua de Constanța
O tânără de 26 de ani a fost sancționată contravențional și trimisă în judecată după ce polițiștii au constatat că a condus, pe 23 octombrie 2026, un autoturism fără permis de conducere și cu numere de înmatriculare false la Valu lui Traian.
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