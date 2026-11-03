Cod roșu de inundații în Constanța. Risc de viituri rapide și depășirea cotelor de pericol
Cod roșu de inundații în Constanța
Cod roșu de inundații în Constanța! Hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide și a riscului de depășire a cotelor de pericol. Alertă până la ora 12:00.
Județul Constanța se află sub avertizare de cod roșu de inundații, după ploile abundente din ultimele ore. Hidrologii avertizează că există risc de viituri rapide pe râurile mici, scurgeri importante de apă de pe versanți și inundații locale. Alerta vizează cursurile de apă din estul județului, situate la sud de Canalul Dunăre–Marea Neagră, și este valabilă marți, 3 noiembrie, până la ora 12:00.
Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât întreg județul Constanța se află și sub avertizare meteorologică de cod portocaliu de ploi abundente. Cantitățile de precipitații pot ajunge la 40–60 de litri pe metru pătrat și, izolat, la 80–90 de litri pe metru pătrat.
Cod roșu hidrologic în Constanța. Ce zone sunt în pericol
Avertizarea de cod roșu emisă de hidrologi este valabilă marți, 3 noiembrie, în intervalul 06:05–12:00. Sunt vizate râurile din partea de est a județului Constanța, aflate la sud de Canalul Dunăre–Marea Neagră.
Pe fondul precipitațiilor înregistrate și al celor prognozate, specialiștii estimează că se pot produce fenomene hidrologice periculoase, precum:
Viituri rapide pe râurile de mici dimensiuni;
Scurgeri importante de apă de pe versanți;
Creșteri rapide ale debitelor și nivelurilor cursurilor de apă;
Depășirea cotelor de pericol;
Inundații locale cu efecte severe.
Cele mai mari riscuri sunt semnalate în bazinele hidrografice Tatlageacul Mare și Tatlageacul Mic, unde probabilitatea și intensitatea fenomenelor pot fi mai ridicate.
Cod portocaliu de ploi în tot județul Constanța
Pe lângă avertizarea hidrologică de cod roșu, județul Constanța este vizat de un cod portocaliu de precipitații abundente.
Avertizarea meteorologică este valabilă până marți, 3 noiembrie, la ora 10:00. În acest interval, sunt estimate cantități de apă de 40–60 l/mp, iar în anumite zone acestea pot ajunge la 80–90 l/mp.
Ploile abundente favorizează acumulările rapide de apă, scurgerile de pe versanți și creșterea nivelurilor râurilor, ceea ce amplifică riscul de inundații.
Cod galben de ploi în București și alte zece județe
Vremea instabilă afectează și alte regiuni ale țării. Pentru București și județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița și Ilfov a fost emisă o avertizare de cod galben de precipitații.
Aceasta este valabilă până marți, 3 noiembrie, la ora 10:00. Meteorologii estimează acumulări de apă de 25–35 l/mp și, izolat, cantități de peste 40 l/mp.
În zonele montane, la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt prognozate ninsori, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 10–20 de centimetri în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali.
Ploi, ninsori și vânt puternic până miercuri în România
Informarea meteorologică privind precipitațiile, ninsorile la munte și intensificările vântului rămâne în vigoare până miercuri, 4 noiembrie, la ora 20:00.
În Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei sunt așteptate noi episoade de ploaie, cu acumulări generale de 20–50 l/mp.
La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, se va depune un nou strat de zăpadă, estimat la 5–15 centimetri.
Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar miercuri și în estul țării. Rafalele vor atinge 40–50 km/h, în timp ce pe crestele montane pot ajunge la 60–80 km/h, viscolind ninsoarea.
Autoritățile recomandă populației din zonele avertizate să urmărească informările oficiale și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă în perioadele cu precipitații abundente.
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